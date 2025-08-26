민주당·정부, 첫 예산안 협의, 전북 국가예산 증액 전망

윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 26일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026년 예산안 당정협의회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 임기근 기획재정부 2차관, 구윤철 부총리, 더불어민주당 김병기 원내대표· 한정애 정책위의장. 사진=연합뉴스

더불어민주당과 정부가 내년도 첫 예산안 협의에서 적극적 재정 운용 필요성에 공감하면서 내년도 전북특별자치도의 국가예산이 순증할 것으로 전당된다.

이들은 26일 민생 회복과 미래 성장동력 확보를 위한 대규모 투자를 예고했다.

이날 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026년도 예산안 당정협의에서 김병기 민주당 원내대표는 “국민주권정부의 첫 예산안은 국정 철학을 담아야 한다”며 “혁신경제, 균형성장, 기본이 튼튼한 사회라는 세 축이 반드시 예산에 반영돼야 한다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “이재명 대통령도 내년도 연구개발(R&D) 예산은 사상 최대라고 강조했다”며 “과거 정부가 연구개발 투자를 삭감해 미래 성장동력을 훼손하고 세수 결손까지 초래한 잘못은 반복돼서는 안 된다”고 지적했다.

한정애 민주당 정책위의장은 “경제는 어렵고 민생은 더 어려운 상황”이라며 “지난 정부가 건전재정을 내세웠다면 이제는 국민주권정부 국정 철학에 맞춰 재정이 국민을 위해 적극적인 역할을 해야 한다”고 강조했다. 이어 “국정과제의 성장 전략은 AI, 바이오, 콘텐츠, 방위, 재생에너지 등 이른바 ‘ABCDE’로 요약된다”며 “AI 3대 강국 도약을 위한 투자가 단순한 기술 지원에 그치지 않고, 창업 지원이나 규제 안내 등 국민이 체감할 수 있는 변화로 이어져야 한다”고 밝혔다. 그는 또 저출산 대응, 소상공인·자영업자 매출 확대, 취약계층 지원, 산업재해 예방 등 현장의 수요를 반영한 예산 편성을 주문했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 “성과 중심 예산으로 줄일 것은 줄이고 해야 할 일에는 과감히 투자하겠다”며 “이를 통해 궁극적으로 지속가능한 재정으로 이어지는 선순환 구조 마련하는데 역점을 뒀다”고 화답했다.

구 부총리는 또 “AI와 연구개발에 역대 최대 규모 투자를 단행하고 케이컬처 세계 확산, 에너지 전환, 지역 균형발전, 세대별 맞춤형 지원을 추진하겠다”고도 했다.

