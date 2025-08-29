정읍 '2025년 시기동주민총회' 개최- 2026년 3개 추진사업 확정

2025년 시기동주민총회에서 이학수 시장과 임장훈 주민자치회장을 비롯한 주민들이 시기동 발전을 다짐했다. 사진제공=정읍시

정읍시 시기동주민자치회가 주최·주관한 '2025 시기동주민총회'가 지난26일 주민센터 회의실에서 개최됐다.

이날 행사에는 이학수 시장, 염영선 도의원, 이만재 시의원, 이상길 시의원, 김영심 동장, 임장훈 주민자치회장과 위원, 김희상 통장협의회장, 허준규 노인회시기분회장, 전양현 지역사회보장협의체 위원장, 서완종 정읍애육원장, 유점순 새마을부녀회장 등 관내 단체장과 주민 등 70여명이 참석했다.

신채영 아랑고고장구단 식전공연에 이어 1부 기념식에서는 정읍시장 표창 김명신 위원, 윤준병 국회의원표창 박명식 위원, 정읍시의회의장 표창 조성남 위원이 각각 수상했다.

2부에서는 2026년도 주민자치회 추진사업으로 △사랑의 밑반찬 지원사업 △주민과 함께하는 즐거운 노래교실(강사 조연비) △찾아가는 어르신 취미생활 및 건강교실 3개 사업이 주민투표를 통해 확정됐다.

한편, 시기동주민자치 프로그램은 요가, 체력단련, 한국무요, 생활체조, 고고장구, 서예 등이 운영되고 있다

