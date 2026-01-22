‘판소리 본향’ 고창을 넉다운 시킨 한 소리

고창웰파크호텔 〈석정풍류〉 무대서 박애리 명창 ‘춘향가’, 전통의 무게와 미래의 가능성 동시에 울려

고창웰파크호텔 컨벤션홀에서 열린 〈석정풍류〉 무대에서 박애리 명창이 관객석으로 내려와 귀명창인 관객들과 함께하며 열연을 펼치고 있다. 박현표 기자

판소리는 ‘듣는 예술’이기 이전에 ‘함께 호흡하는 문화’다. 그 본질을 가장 설득력 있게 증명한 무대가 최근 고창에서 펼쳐졌다. 신재효의 고장이자 판소리의 본향인 고창에서, 박애리 명창의 ‘춘향가’는 단순한 공연을 넘어 전통예술이 오늘의 관객과 어떻게 다시 만날 수 있는지를 또렷이 보여주었다.

고창웰파크호텔 컨벤션홀에서 열린 〈석정풍류〉 무대는 명창의 내공과 고창 관객의 높은 귀명창들이 정면으로 맞닿은 자리였다. 박애리 명창의 소리는 깊었고 단단했으며, 고창 관객의 반응은 날카롭고도 뜨거웠다. 이는 결코 우연이 아니다. 판소리를 ‘아는 관객’이 존재하는 지역에서, 제대로 된 소리가 울려 퍼질 때 발생하는 긴장과 전율의 결과다.

특히 주목할 점은 〈석정풍류〉가 선택한 방식이다. 해설과 체험, 관객 참여를 결합한 이 무대는 판소리를 박제된 유산이 아닌, 현재진행형 문화로 끌어올렸다. 명창이 소리를 들려주고, 관객이 따라 부르며, 장단을 몸으로 익히는 순간 판소리는 다시 공동체의 예술이 된다. 이날 공연에서 자연스럽게 터져 나온 추임새와 떼창은, 판소리가 여전히 살아 숨 쉬는 예술임을 분명히 증명했다.

박애리 명창이 밝힌 “미래의 판소리 공연을 미리 본 것 같았다”는 소회는 결코 가볍지 않다. 이는 전통예술이 관객과 단절된 채 보존만을 이야기해서는 지속될 수 없다는 점을 시사한다. 고창에서의 이번 무대는, 전통의 정통성을 지키되 소통의 방식은 과감히 열어야 한다는 분명한 메시지를 던진다.

관객 구성 또한 의미심장하다. 어린 학생부터 시니어 세대까지, 세대를 가로지른 관람층은 판소리가 특정 연령대의 전유물이 아님을 보여준다. 이는 지역이 꾸준히 쌓아온 국악 인프라와 관객 교육의 성과이자, 앞으로 더 확장될 가능성의 증거다.

판소리의 본향 고창은 이름만으로 유지되는 곳이 아니다. 제대로 된 무대, 준비된 관객, 그리고 전통을 현재로 끌어오는 기획이 만날 때 그 위상은 비로소 현실이 된다. 〈석정풍류〉와 박애리 명창의 ‘춘향가’는 고창이 여전히 판소리의 중심에 서 있음을, 그리고 그 중심이 과거가 아닌 미래를 향하고 있음을 힘 있게 선언한 한 소리였다.

고창=박현표 기자

