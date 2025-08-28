학교법인 원광학원 제15대 이사장에 홍산 오은균(도철) 교무 선임

행정과 경영에 정통하다는 평가

홍산 오은균(도철) 원광학원 이사장

학교법인 원광학원(원광대학교, 원광보건대학교, 원광디지털대학교)이 28일 이사회에서 홍산 오은균(도철) 교무를 제15대 이사장으로 선임했다.

오 교무는 1984년 원광대학교 원불교학과를 졸업하고 2012년 동대학원에서 행정학 박사 학위를 취득했다.

1979년 원불교에 출가한 이후 원불교 교정원 기획실장, 원광학원 감사, 원불교 신촌교당 주임교무, 원불교 교정원장, 재단법인 원음방송 이사장 등을 역임했으며, 현재 원광학원 상임이사직을 수행하고 있다.

행정과 경영에 정통한 것으로 알려져 있으며, 상임이사 재임 기간 중 글로컬대학30에 선정되는 쾌거 및 원광대학교와 원광보건대학교를 통합하는 성과를 이뤘다.

이사장으로서의 임기는 2025년 11월 4일부터 4년이다.

