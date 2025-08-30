이전기사
자체기사

완주서 택시 전복 사고…4명 사상

김문경 웹승인 2025-08-30 11:28 수정 2025-08-30 11:28

image
전북소방본부.​

택시가 가드레일을 들이받고 전복돼 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.

30일 완주경찰서 등에 따르면 지난 29일 오후 5시 5분께 완주군 고산면의 한 도로에서 주행 중이던 택시가 중앙선을 넘어 반대 차선의 가드레일을 들이받고 전복됐다.

이후 전기차량 하부 배터리에서 열폭주 현상이 발생, 소방당국에 의해 2시간 50여분 만에 진화됐다. 

이 사고로 해당 택시에 탑승해 있던 A씨(60대‧여)가 숨졌다. 또한 택시 운전자 B씨(60대) 등 3명이 다쳐 병원으로 이송돼 치료 중이다.

음주 운전은 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 인근 CCTV 분석 등을 통해 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

