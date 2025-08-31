남원출신 방송인 노민, 남원시 체육회 홍보대사 위촉

오는 11월 2025 남원시민체육대회서 공식 MC로 첫 선

방송인 노민씨(왼쪽에서 두번째)가 남원시 체육회 홍보대사로 위촉된 후 환하게 웃으며 포즈를 취하고 있다. /남원시 체육회 제공

남원출신 방송인 노민씨가 남원시 체육회 홍보대사로 위촉됐다.

노민씨는 지난 29일 남원시 체육회 사무실에서 홍보대사 위촉식을 가졌으며, 앞으로 읍·면·동 단위 체육대회를 비롯해 남원시 체육회 행사에서 활동할 예정이다.

노민씨는 오는 11월 18일 개최될 '2025 남원시민체육대회'에 공식 MC로 첫 선을 보인다.

그동안 그는 춘향제와 흥부제 등 남원의 주요 문화 축제와 각종 체육 행사의 사회를 맡으며 지역 홍보에 앞장서 왔다.

특히 그는 최근 남원의 대표 명소인 광한루를 배경으로 한 신곡 '사랑가'를 발표하는 등 각별한 남원사랑을 보이고 있다.

'사랑가'는 '광한루 알싸한 핑크빛 러브', '완월정 달빛별빛 내가 꾸민 이벤트'와 같은 가사를 통해 남원의 낭만적인 분위기를 표현하고 있다는 평를 받고 있다.

