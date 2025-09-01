이전기사
적재함에 불이 난 채 소방서 들어온 트럭…내근 소방관들 신속 진화 '화제'
UPDATE 2025-09-01 20:47 (Mon)
적재함에 불이 난 채 소방서 들어온 트럭…내근 소방관들 신속 진화 '화제'

김문경 웹승인 2025-09-01 17:50 수정 2025-09-01 17:50

당시 화재 현장./전주덕진소방서

내근 소방관들이 적재함에 불이 난 채 소방서로 온 트럭을 신속히 대처해 큰 피해를 막은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

전주덕진소방서 등에 따르면 지난달 14일 낮 12시 15분께 전주시 덕진구 백제대로를 달리던 트럭 적재함에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 

출동 지시를 받은 소방대원들은 즉시 신고가 들어온 현장으로 향했는데, 그로부터 약 5분 뒤 불길이 번진 트럭 한 대가 전주덕진소방서 차고 앞으로 들어왔다.

당시 해당 트럭 운전자는 화재 사실을 확인한 뒤 인근 카센터에서 소화기로 불을 껐지만, 다시 주행하던 중 불이 재발화하자 신고 후 곧장 가까운 소방서로 향했던 것으로 조사됐다.

점심 식사 후 복귀 중이던 내근 소방관들은 이 장면을 목격하고, 한치의 망설임 없이 맨몸으로 소방차 보수 전용 소화전을 연결해 초기 진화에 나섰다. 이어 도착한 소방대원들과 함께 약 20분 만에 불길을 완전히 잡았다.

이 사고로 인명 피해는 없었으며 차량 적재함 일부가 소실돼 소방서 추산 약 50만 원 상당의 재산 피해가 발생했다.

당시 진화 현장을 목격한 김모(30대) 씨는 “불이 난 차량이 그대로 소방서로 들어와 여유가 없어 보였는데, 소방관들이 곧바로 달려와 불길을 막아내는 모습이 인상적이었다”며 “큰 사고로 번질 것 같다고 생각했는데, 소방관들의 신속한 대응 덕분에 큰 피해가 발생하지 않은 것 같다”고 말했다.

서상희 전주덕진소방서 119구조대장은 “예상치 못한 상황이었지만 소방관으로서의 본능과 책임감이 먼저 움직였다”며 “내근·현장 구분 없이 모든 소방관이 시민 안전을 위해 항상 대비돼 있다는 것을 보여준 사례”라고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전주덕진소방서 #내근 #소방관 #초기진화
김문경 sale0330@daum.net
Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr