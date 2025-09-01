전북도민체전 39개 종목 ‘시군별 경쟁’…올해 우승 지자체는?

전북도민체육대회 12일부터 사흘간 고창 일원서 개최

지난해 펼쳐진 제61회 전북도민체전 자료사진/전북체육회 제공

전북도민들의 화합과 축제의 장인 ‘제62회 전북특별자치도민체육대회’가 고창군 일원에서 펼쳐진다.

1일 전북특별자치도체육회(회장 정강선)에 따르면 도민체육대회가 오는 12일부터 14일까지 ‘세계유산도시 고창에서 뭉쳐라 전북의 힘’을 슬로건으로 고창군 일원에서 열린다.

이번 도민체전은 검도와 게이트볼, 골프, 궁도, 농구, 당구, 롤러, 배구, 배드민턴, 수영, 씨름, 육상 등 총 39개(정식종목 37개 시범종목 2개) 종목 약 1만명이 참가한 가운데 펼쳐지며 학생부와 일반부로 나뉘어 진행된다.

그라운드골프와 야구 등 일부 종목은 사전경기로 치러진다.

도 체육회는 고창군, 고창군체육회 등과 대회를 축제의 장으로 치르기위해 경기장 안전점검과 교통, 숙박 등 대회 준비상황을 꼼꼼히 챙겼다.

개회식은 오는 12일 오후7시 고창공설운동장에서 펼쳐지는 데 개식통고를 시작으로 시군선수단 입장, 개회선언, 대회기 게양, 성화점화, 축하공연 등 순으로 진행된다.

폐회식은 14일 오후5시 고창 실내체육관에서 열리며 성적발표와 종합시상, 내년도 도민체전 개최지인 진안군으로 대회기가 전달 돼 예정이다.

도 체육회 정강선 회장은 “전북도민들이 체육으로 하나되는 도민체육대회가 군민 모두가 행복한 활력 넘치는 고창군 일원에서 성대하게 펼쳐진다”며 “각 시군을 대표해 출전하는 선수들은 단 한건의 안전사고 없이 정정당당 선의의 경쟁을 펼치고, 대회를 즐겼으면 좋겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지