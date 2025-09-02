이전기사
전북일보로고

2차 K리그 '팬 프렌들리 클럽상' 투표 시작⋯전북현대 등 5곳
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-02 18:45 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 스포츠 chevron_right 전북현대
보도자료

2차 K리그 '팬 프렌들리 클럽상' 투표 시작⋯전북현대 등 5곳

박현우 웹승인 2025-09-02 15:17 수정 2025-09-02 15:17

오는 4일 자정까지 K리그 공식 애플리케이션 통해 진행
전북현대, 김천상무, FC서울, FC안양, 제주 등 후보 올라

image
2차 팬  프렌들리 클럽상 후보. 한국프로축구연맹(연합뉴스) 제공

한국프로축구연맹은 오는 4일까지 2025시즌 2차 K리그1 팬 프렌들리 클럽상 팬 투표를 한다고 밝혔다.

연맹이 각 구단의 팬 친화 마케팅 활동을 독려하기 위해 지난 2013년에 제정한 클럽상은 팬과 함께 소통하며 공감하는 K리그를 만드는 것이 목적이다. 시즌 중 1∼3차에 걸쳐 선정하며, 시즌 종료 후 종합상까지 총 4회 시상한다.

후보에는 △전북현대모터스FC(Fruits Friday 홈경기 이벤트, 실버 버튼 프로젝트 등 다채로운 팬 이벤트 개최) △김천상무프로축구단(관중 편의 가변석 재설치, 호국보훈의 달 홈경기 이벤트 기획) △FC서울(FC바르셀로나 스페셜 매치, 야장 개최) △FC안양(바이올렛 파트너 운영, 학교 원정대 등 지역밀착 활동 진행) △제주SK FC(홈·원정 통한 응원석 올팬존 운영, 제주남방큰돌고래 유니폼 출시) 등 구단 5곳이 이름을 올렸다.

팬 투표는 4일 자정까지 K리그 공식 애플리케이션 Kick을 통해 진행된다. 투표에 참여할 팬들은 Kick에 접속해 킥 투표 항목에서 구단별 참고 자료를 확인한 후 1∼3위까지 선택해 제출하면 된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북현대모터스FC #전북현대모터스 #전북현대 #전북 #팬 #K리그1 #케이리그 #한국축구 #축구 #프렌들리 #클럽상 #투표 #김천상무프로축구단 #김천 #FC서울 #서울 #FC안양 #안양 #제주SK FC #제주
박현우 d_ailyrecord@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 스포츠뉴스
스포츠섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr