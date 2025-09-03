전북 농어촌유학생 257명으로 껑충…3년 새 10배 늘었다

2022년 27명→ 올해 257명… 학교 특색프로그램 운영 결과

전주대성초등학교 농어촌 유학생들의 고구마 캐기 체험활동. /전북교육청 제공

올 2학기 65명의 타 시도 학생이 전북에서 새학기를 시작했다.

전북특별자치도교육청은 3일 지난 6월과 7월 2차에 걸쳐 2학기 전북 농어촌유학생을 모집해 최종 65명을 선발, 배정했다.

지역별로는 서울 15명을 비롯해 경기 29명, 울산 5명, 충남 4명, 대구·부산 3명 등 전국 각지에서 전북으로 농어촌유학을 오고 있다.

전북 농어촌유학은 2022년 27명으로 시작해 올해 2학기 현재 257명으로 3년 만에 10배 가까운 성장세를 이뤘다.

전북 농어촌유학의 이같은 성과는 학교별 특색있는 프로그램으로 다채로운 배움과 값진 경험을 선사한 것은 물론 지자체의 적극적인 협력 덕분에 가능했다.

임경진 교육협력과장은 “농어촌유학은 단순한 전학이 아니라 삶의 전환과 생태 감수성을 키우는 교육적 대안”이라며 “농어촌유학이 학생들에게는 자연 속에서 성장할 수 있는 교육의 장으로, 농어촌에는 활력을 불어넣는 지속 가능한 대안으로 자리매길할 수 있도록 앞으로 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.

