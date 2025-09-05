전북지역 새마을금고 절반 '위험'⋯부실채권·연체율도 평균 웃돌아

민주당 한병도 의원(익산을) 새마을금고 경영지표 자료 분석

전북 부실채권 15.3%, 연체율 9.66%⋯부산·경기·대구도 적신호

새마을금고. 연합뉴스 제공

올해 상반기 전북 새마을금고 절반이 부실채권을 안고 있는 것으로 나타났다. 여기에 연체율과 순고정이하여신비율까지 전국 평균을 웃도는 등 전북 금고의 건전성에 빨간불이 켜졌다.

고정이하여신비율은 전체 대출에서 3개월 이상 연체된 부실채권이 차지하는 비율로, 8%를 넘으면 은행 건전성에 적신호가 켜진 것으로 본다. 반면 순고정이하여신비율은 고정이하여신에서 대손충당금을 제외한 대출 잔액 비중이다. 이 비율이 높아질수록 건전성이 악화되고 있다는 신호다.

이 비율이 높아지는 건 미리 쌓아둔 같은 기간 은행 충당금으로도 감당하지 못한 부실채권이 차지하는 비율을 말한다.

한병도 의원. 전북일보 DB

5일 더불어민주당 한병도 의원(익산을)이 행정안전부로부터 제출받은 '새마을금고 경영지표 자료'를 분석한 결과에 따르면 올해 상반기 전국 1267개 금고 중 623곳(49.17%)이 고정이하여신 비율 8%를 초과했다.

권역별 부실채권 비율은 전북(15.3%), 부산(13.45%), 경기(11.95%), 대구(11.77%) 순이다. 모두 전국 평균(10.73%)을 웃돌았다.

특히 새마을금고는 감독 기준을 순고정이하여신비율 9%로 정했는데, 이를 초과한 금고 비율은 전북(54.2%·59개 중 32개)이 가장 높다. 2곳 중 1곳이 위험하다는 의미다. 경기(44%·109개 중 48개), 부산(40.9%·137개 중 56개), 인천(31.4%·51개 중 16개) 등이 뒤를 이었다.

또 전북(9.66%)은 전국 평균 연체율(8.37%)보다도 높았으며, 부산(10.32%), 대구(9.76%)에 이어 전국에서 세 번째로 높은 수준이다.

전국에서 가장 위험한 금고는 대구 지역에 집중됐다. 부실비율 최고치는 대구의 △△금고(46.68%), 연체율 최고치 역시 대구의 ○○금고(59.27%)가 기록했다.

한 의원은 "통합공시시스템 도입이 금고 정상화 첫 단추라면 구조 개선은 반드시 끼워야 할 두 번째 단추"라며 "정부·중앙회·개별 금고가 합심해 부실채권 정리에 속도를 내야 예금자 신뢰를 되찾을 수 있다"고 강조했다.

