[속보] 폭우로 중단된 전라선 익산~전주 열차 운행 재개

전라선 열차 운행 재개·지연 알림 공지. 코레일톡 캡처

전북 지역에 장대비가 쏟아지면서 운행이 중단된 전라선 익산∼전주 구간 열차 운행이 재개됐다.

코레일은 7일 오전 10시 14분경 집중호우로 중지됐던 전라선(익산∼전주) 열차는 선로 복구 완료로 운행이 재개됐다고 안전안내문자를 발송했다.

코레일은 코레일톡(앱)을 통해 "전라선 익산∼전주 구간 선로 안전 점검 후 열차 운행을 재개했다. 안전한 열차 운행을 위해 일부 구간을 천천히 운행하면서 열차가 지연되고 있다"며 "열차를 이용하기 전 코레일톡(앱), 홈페이지 등에서 운행 정보를 확인해 주시길 바란다"고 안내했다.

앞서 이날 새벽 집중호우로 인해 일부 선로가 침수되면서 전라선(익산∼전주) 열차 운행이 전면 중단됐다. 용산역에서 익산역까지는 운행에 문제가 없었으나 동산역과 전주역 사이의 선로가 침수된 데에 따른 조치였다.

