전주근영여고 정솔민·오은채, 여자배구 페퍼저축은행 지명

5일 서울 강서구 메이필드 호텔에서 열린 2025-2026 KOVO 여자 신인선수 드래프트에서 각 구단 지명을 받은 선수들이 기념 촬영을 하고 있다./연합뉴스

전주근영여고 정솔민·오은채 선수가 2025-2026 시즌 여자배구 페퍼저축은행의 유니폼을 입고 뛴다.

정솔민·오은채는 지난 5일 서울 강서구 메이필드 호텔에서 열린 2025-2026 한국배구연맹(KOVO) 여자 신인선수 드래프트에서 페퍼저축은행의 지명을 받았다.

드래프트 지명 전 마지막 경기였던 제36회 CBS배 전국 배구대회에서 우승을 거뭐진 전주근영여고에 또 한번의 희소식을 전했다.

트레이드로 흥국생명 1라운드 지명권을 대신 행사한 페퍼저축은행은 6순위로 리베로 정솔민 선수를 지명한뒤, 아포짓 스파이커 겸 미들블로커 오은채 선수 또한 4라운드 6순위로 지명됐다.

CBS 대회에서 최우수 선수상을 받은 정솔민 선수는 베테랑 리베로인 IBK기업은행 임명옥 선수를 롤 모델로 꼽았다.

그는 "리시브를 보는 눈이 뛰어나서 닮고 싶다"며 "빠른 발로 수비 범위를 넓히고, 허슬 플레이로 팀 분위기를 끌어올리는 역할을 하고 싶다"고 했다.

오은채 선수도 "배구부 동료 선수들의 덕분"이라며 "각종 지원을 해주신 학교와 선생님들에게 감사하다"고 뜻을 전했다.

이번 드래프트에는 고교 졸업 예정자 56명, 대학 재학생 1명, 실업팀 소속 1명 등 총 58명이 참가 신청해 총 21명의 선수가 지명됐다.

전체 지명권 1순위의 이지윤(서울 중앙여고)은 한국도로공사에서 가장 먼저 지명했다.

전체 2순위 지명권을 얻은 페퍼저축은행은 김서영(세화여고)을 호명했고, 3순위 IBK기업은행은 하예지(선명여고)를 지명했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지