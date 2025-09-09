"미 해군 함정 MRO 전진 기지⋯우수한 인프라 갖춘 군산이 제격"

군산시, 9일 국회의원회관에서 한미함정 MRO 군·산 융합발전 포럼 개최

최근 군산이 미 해군 함정의 MRO(유지‧보수‧정비)기지 후보로 떠오르고 있는 가운데 이 같은 산업 발전을 모색하기 위한 자리가 마련, 눈길을 끌었다.

군산시는 9일 국회 의원회관 대회의실에서 ‘군(軍)·산(産) MRO, 군산(群山)과 함께’라는 주제로 2025 한미함정 MRO 군·산 융합발전 포럼을 개최했다.

이번 포럼은 한미 정상회담과 관세협상에서 조선업이 양국 경제협력의 핵심 분야로 주목받고 있는 상황에서 MASGA 프로젝트 대응과 함정 MRO 산업 발전, 특수목적선 선진화 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

포럼은 신영대 국회의원실과 한국 조선해양기자재연구원이 공동 주최하고, 한국첨단기술융합학회가 주관했다.

이 자리에는 강임준 군산시장과 신영대 국회의원, 오경원 한국첨단기술융합학회장을 비롯해 산업통상자원부, 해양수산부, 방위사업청, 해군, 해경, 전북특별자치도, HD현대중공업, LIG넥스원, 한국해양과학기술학회 등 관계자들이 참석했다.

전문가 발표에서는 김진권 한국해양대학교 교수가 ‘Ships for America Act와 한미 조선협력’을, 임경한 해군사관학교 교수가 ‘한미동맹 현대화 추진과제’, 이수억 방위사업청 대령이 ‘한‧미 함정 건조 및 MRO 협력 방안’을 주제로 각각 발표에 나섰다.

이어진 패널토의에서 장원준 전북대교수를 좌장으로 여러 전문가가 참여해 글로벌 MRO 시장 확대, 친환경 규제 강화에 따른 선박 개조 및 성능개량 수요 증가, 특수목적선 선진화단지 연계 전략, 군산의 산업적 입지와 전략적 가치 등을 논의했다.

신영대 국회의원은 “이재명 정부가 MASGA프로젝트를 추진하며 국내 조선 산업 부흥의 신호탄이 터졌다”면서 “교통 인프라와 지리적 이점, 조선 산업 기반을 모두 갖춘 군산시 MRO산업의 핵심 거점으로 성장하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

강임준 군산시장은 “군산은 함정 MRO 융합산업, 특수목적 선진화단지 조성에 필요한 우수한 항만·물류 인프라, 군산 조선소와 국가산업단지 등 기반이 두루 갖춰진 도시”라며 “이번 포럼이 군산의 도전과 비전을 공유하는 출발점이자 대한민국 해양산업 발전을 앞당기는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

한편 시는 이번 포럼을 계기로 특수목적선 선진화단지를 핵심 전략사업으로 육성하고 중앙정부, 국회, 산업계와 긴밀히 협력해 세계 해양 모빌리티 혁신 거점으로 도약해 나갈 계획이다.

