"학폭분쟁 중재"…전북교육청 ‘관계조정지원단’ 확대 성과 톡톡

경미한 학교폭력 경우 약 85%가 합의로 원만히 해결

전북특별자치도교육청의 초등학교 학생 관계개선 조정 지원 사업이 효과를 내고 있다.

전북교육청은 학생들 사이에서 발생하는 일상적인 갈등 및 경미한 학교폭력 사안을 교육적으로 해결하는 역할을 하는 ‘관계개선 조정지원단’을 내년에는 65명, 2027년에는 125명까지 확대할 계획이다.

실제 관계개선 조정을 통해 경미한 학교폭력의 경우 약 85%가 합의로 원만히 해결된 것으로 나타났다.

또 9월부터 초등학교 1~3학년을 대상으로 ‘관계회복 숙려제’를 시범 운영하고 있다.

이는 학교폭력 사안에 대해 처벌보다 관계회복 프로그램을 우선 적용하는 것으로, 학생 간 원만한 갈등 해결과 건강한 학교 문화 확산을 목표로 한다.

이와 관련 전북교육청은 오는 22일까지 도내 초·중·고·특수학교(감)장, 생활교육·책임교사·인성인권 등 업무담당 교사 2200여 명을 대상으로 ‘관계중심 생활교육 및 위기학생 지원을 위한 역량강화 연수’를 운영한다.

유정기 교육감 권한대행은 “전북교육청은 2025년을 ‘관계중심 생활교육 활성화’ 원년으로 삼아 관련 사업을 적극 추진중에 있다”며 “교원의 관계중심 생활교육 지도 역량을 강화하고, 일상적 갈등의 교육적 해결을 통해 평화롭고 안전한 학교문화가 조성될 수 있도록 학교 현장을 촘촘하게 지원하겠다”고 말했다.

