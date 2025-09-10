[피지컬 AI 토론회] 인사말 & 축사

인사말

서창훈 전북일보 회장

전북 자양분 AI 주목

요즘 우리 전북에선 피지컬 AI를 둘러싼 미래지향적인 정책 과제들이 쏟아져 나오는 상황입니다. 이번 토론회는 전북의 미래 먹거리로 떠오르는 피지컬 AI에 대한 도민들 인식 제고와 함께 생태계 조성을 위해 마련된 것입니다.피지컬 AI는 단순히 코드를 통해 작동하는 가상 세계의 AI를 넘어, 물리적 실체를 가지고 현실 속에서 상호작용을 하는 지능형 시스템으로 발전하고 있습니다. 머지않아 제조, 의료 등 다양한 분야에서 혁신적인 변화를 끌어낼 것으로 보입니다. 이번 토론회에서 나오는 의견들은 피지컬 AI 전북의 현재와 미래는 물론 지역 발전의 자양분이 된다는 점에서 의미 있는 시간이 될 것입니다. 기술적 한계를 극복하며, 윤리적 사회적 문제에 대한 해법도 함께 고민하는 기회가 됐으면 합니다.

정동영 통일부 장관

R&D 본진 전북 기대

전북이 피지컬 AI 실증 수도로 본격 도약합니다. 정보통신산업진흥원은 총 1조 원 규모가 예상되는 피지컬 AI 실증 사업 대상지로 전북을 최종 발표했고, 이번 프로젝트가 예비타당성 면제를 통과했습니다. 22대 국회 들어 과방위 예산결산소위원장을 맡아 총투자 규모 382억을 확보하며 시작된 일입니다. 이번 예비타당성 면제 결정은 전북이 ‘기술-산업-도시’ 전 영역에서 피지컬 AI실증을 주도하는 초대형 사업의 출발점이 될 것이라 기대합니다.

피지컬 AI로 전북에 불어오는 훈풍을 시작으로 우리도 미래형 R&D 전략기지를 구축해야 합니다. 연구가 24시간 돌아가는 혁신 거점이 필요합니다. 피지컬 AI가 전북을 넘어 국가의 성장 잠재력을 키우는 길임을 함께 확인하고, 미래를 그려나갈 수 있도록 지혜를 모으는 자리가 되길 바랍니다.

이성윤 국회의원

글로벌 AI 거점돼야

전북은 지금 피지컬 AI 중심지로 도약할 준비를 하고 있습니다. 2030년까지 1조 원 규모 예산이 투입돼 피지컬 AI 실증 거점으로 자리매김하게 될 것입니다. 피지컬 AI는 전 세계가 주목하는 핵심 첨단 기술입니다. 세계 각국이 AI 산업 경쟁에 사활을 걸고 있습니다. 우리나라도 마찬가지입니다. 이재명 정부는 대통령비서실에 AI 수석비서관을 신설했고, 내년도 국가 예산안에도 R&D에 역대 최대 규모인 35조 3000억 원을 편성했습니다. 이런 상황에서 우리 전북이 AI를 이끌 중심지가 되는 것은 매우 의미 있는 일입니다. 지난 100년간 지역 소멸 위기에 처한 전북이 이제 피지컬 AI 산업 메카로 거듭날 기회를 맞이하고 있습니다. 전북도민들의 적극적인 참여까지 뒷받침된다면, 국가 경제를 선도하는 도시로 변모하게 될 것입니다.

축사

김관영 도지사

AI 강국 여정 주도를

우리는 지금 수도권과의 불균형, 인구 감소, 산업 기반 약화라는 세 가지 구조적 위기에 직면해 있습니다. 그러나 위기 속에는 늘 기회가 있습니다. 피지컬 AI가 전북 도약의 결정적 계기이자 돌파구가 될 것이라 확신합니다.

전북은 총사업비 1조 원 규모의 초대형 국가사업에 예비타당성조사 면제를 끌어내며 국가 전략사업의 중심에 설 준비를 마쳤습니다. 글로벌 AI 3대 강국을 향한 위대한 여정의 시작, 앞으로 전북이 선도하겠습니다. 앞으로 전북은 완주·김제·전주 등 혁신 도시권을 중심으로 연구·실증 클러스터를 조성하고 대학과 기업이 함께하는 산업 생태계를 구축해 나갈 계획입니다. 이제 중요한 것은 ‘속도’와 ‘결집’입니다. 오늘 토론회가 그 결집의 시작점이 되기를 바랍니다.

문승우 전북도의장

기술과 공존 논의의 장

4차 산업 혁명의 시대입니다. 인공지능이 기초가 되는 디지털 혁명은 상상 속이 아닌 이제 현실에서 일어나고 있습니다. 무엇보다 AI 기술이 빠르게 확산하는 오늘, 인간과 기술의 공존 방법에 대한 문제는 우리가 반드시 풀어나가야 할 시대적 과제가 됐습니다. 이제는 다가올 변화를 준비해야 할 때입니다. 피지컬 AI가 가져올 거대한 대전환에 누구보다 빠르고 선제적으로 대응해야 합니다.

이번 토론회는 이런 변화 속에서 피지컬 AI의 현재와 미래, 우리가 준비해야 할 과제를 함께 논의하는 소중한 장이 될 것입니다. 전문가 여러분의 깊이 있는 제언들이 전북의 인공지능 시대를 더욱 밝게 열어나가기를 기대합니다. 나아가 AI에 따른 전북 미래산업 재편 등 전북 산업의 새로운 도약을 여는 출발점이 되기를 바랍니다.

문채연 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지