[피지컬 AI 토론회] "자동차·부품업체 많은 전북, 실증 최적화 지역"

김필수 네이버 이사

김필수 네이버 이사는 “네이버는 지난 10여 년간 AI와 로봇 분야에서 축적한 연구 성과를 이번 피지컬AI 사업에 접목해 전북에서 결실을 맺길 기대한다”며 “이 과제는 단순한 과제가 아니라 국가 전략 프로젝트”라고 강조했다. 그는 “산업적 파급력이 큰 만큼 각종 규제나 절차적 걸림돌 때문에 사업이 중단되는 일이 없어야 한다”며 정부와 지자체의 뒷받침을 요청했다. 이어 “현대차 혁신공장 건설 과정에서도 디지털 AI의 가능성을 확인했고 시행착오 속에서 데이터 품질 관리와 지능화 기술의 필요성을 절실히 체감했다”며 “이 경험을 토대로 피지컬AI가 산업 현장을 혁신할 것이란 믿음이 입증됐다”고 설명했다. 끝으로 김 이사는 “전북을 베이스캠프로 삼아 글로벌 수출형 모델로 키우는 것이 목표”라며 “네이버도 AI·로봇·모빌리티 전 분야에서 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

김영신 리벨리온 이사

김영신 리벨리온 이사는 “리벨리온은 인공지능의 두뇌 역할을 하는 AI 반도체를 개발하는 국내 대표 기업”이라며 “기업가치 1조 5000억 원을 인정받아 유니콘 기업으로 성장했고, 엔비디아 같은 글로벌 공룡과 맞서 도전하고 있다”고 소개했다.

그는 “피지컬 AI는 눈에 보이고 손에 잡히는 AI로, 산업 현장에서 직접 활용 가능한 차세대 기술”이라며 “AI 발전의 핵심은 결국 데이터다. 정부가 보유한 행정·공공 데이터와 교육용 영상, 기업이 가진 제조 데이터가 표준화돼 공유돼야 한다”고 제안했다. 그러면서 “개인정보·데이터 수집·AI 데이터센터 전력 등 각종 규제도 개선돼야 한다”며 “리벨리온은 국산 AI 반도체로 글로벌 시장에 도전하며 전북과 함께 피지컬AI 확산과 국가 전략 프로젝트 성공에 기여하겠다”고 강조했다.

신원식 전북도 미래첨단산업국장

신원식 전북자치도 미래첨단산업국장은 피지컬AI 사업에 대해 ‘전략’이 중요하다고 강조했다. 그는 “전북도는 인프라와 플랫폼을 어떻게 구축할 것인지에 대한 방향을 정하고 이번 사업을 위한 전략을 세우는 데 중점을 두고 있다”며 “1조 원 규모 예비타당성 면제가 이뤄졌지만 적절성 평가가 진행되면 예산이 줄어드는 경우도 있는 만큼 사업비를 얼마나 잘 지키느냐가 중요하다”고 설명했다.

또 “앞으로 전북이 새로운 산업으로 도약하고 디지털 전환을 이끌어 지역경제 활성화로 이어지게 하려면 전문 인력을 양성하는 2단계 사업이 필수적이다. 이런 사업들이 2~3년 내 연속으로 추진될 수 있도록 하겠다”며 “앞으로 6개월은 사업 성패를 가르는 중요한 시기가 될 것”이라고 말했다.

이규택 전북테크노파크 원장

이규택 전북테크노파크 원장은 피지컬 AI를 “인공지능에 팔·다리를 달아주는 일”이라고 설명했다. 그는”AI에 팔과 다리가 생기면 인간이 해야 하는 일 중 지루하거나 위험하고 힘든 일들을 대신해 줄 수 있다”며 “앞으로 사람들의 창의적인 삶에 피지컬 AI가 중요한 역할을 할 것이다. 그 중심에 전북이 있다는 것은 큰 기회”라고 말했다.

그러면서 “다크 팩토리가 구현되려면 기업 혼자서 해낼 수 없다. 정부·지자체·기업 등이 협력해 개방형 생태계로 운영돼야 한다”며 “이를 실증하는 장소가 전북이고, 이곳에서 만들어진 게 전세계가 사용하는 표준이 될 것”이라고 예상했다. 이어 “피지컬 AI와 관련해 규제 개선도 필요하지만 인증·제도적 장치까지 이번 기회에 만들어야 한다”고 덧붙였다.

이영탁 SK텔레콤 부사장은 피지컬AI의 개념을 이해하기 쉽게 일상적인 비유로 설명했다. 그는 “인식형 AI가 콩나물국밥 종류를 구분하고, 생성형 AI가 조리법을 알려주며, 에이전트 AI가 주문까지 대신한다면, 피지컬AI는 직접 국밥을 끓여 제공하는 기술”이라고 말했다. 이어 “현재 우리나라 GDP의 27.2%를 차지하는 제조업이 인구 감소와 비용 상승으로 어려움에 처해 있다”며 “제조업에 AI를 접목해 산업 경쟁력을 회복해야 하고, 이를 뒷받침하는 핵심이 피지컬AI”라고 강조했다. 특히 그는 “전북은 현대차와 부품업체, 농기계·바이오 단지까지 집적된 만큼 실증에 최적화된 지역”이라며 “산·학·연·관이 힘을 합쳐 PoC 실증에서 성과를 내고, 그 성과를 전국과 세계로 확산시켜야 한다”고 밝혔다.

정영진 현대자동차 팀장

정영진 현대자동차 팀장은 “AI 전문가를 비롯한 관련 인력이 부족한 상황”이라고 지적했다. 그는 “AI 인력만 가지고 피지컬 AI 사업이 진행되는 건 아니”라면서 “현장에서 이를 물리적으로 구현할 수 있는 인재 또한 육성돼야 하는데, 그런 인재는 전 세계적으로 부족하다”고 말했다.

규제에 대한 우려도 드러냈다. 그는 “기술 개발을 위해서 필요한 규제는 완화돼야 한다”며 “정부 차원에서 피지컬 AI 생태계를 구축한다면 더 빠르게 진행될 수 있을 거라고 생각한다”고 말했다. 또 “중소기업에서 피지컬 AI 기술을 개발하기 위해선 많은 지원이 필요하다”며 기술 발전을 위한 지원책의 필요성을 강조했다.

