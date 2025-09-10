장수골프리조트, 골프로 지역 상생·인재 육성 ‘두 토끼’ 잡아

계남초교 학생들 골프 체험 프로그램 운영

사회공헌 활동 학생 가시 성과로 지역 발전 기여

장수골프리조트(대표 이용규)가 지역 상생 발전을 위한 사회공헌 활동의 일환으로 장수군 계남초등학교 학생들과 함께하는 골프 필드 체험 행사를 개최했다.

‘학생과 함께 하는 장수 골프 교실’ 계남초교 학생 15명 참여 /사진제공=장수골프리조트

이번 행사는 지역 교육 현장과 연계한 사회공헌 활동의 일환으로 학생들의 성장을 돕는 기회의 장으로 자리매김하고 있다.

지난 9월 8일 진행된 ‘학생과 함께 하는 장수 골프 교실’에는 계남초교 학생 15명이 참여했다.

이날 학생들은 골프연습장에서 기초 레슨을 받은 뒤 실제 코스를 체험하며 잔디 위에서 샷을 해보고 어프로치 연습장에서 게임을 즐기는 시간을 가졌다.

또한 골프 카트를 타고 코스를 돌아보며 즐거운 추억도 만들고 꿈도 키웠다.

골프연습장에서 기초 레슨을 받은 뒤 실제 코스 잔디 위에서 샷을 해보고 있다. /사진제공=장수골프리조트

장수골프리조트는 2021년부터 ‘행복나눔 프로젝트’를 통해 지역사회와 함께 성장하기 위한 다양한 활동을 이어오고 있다.

대표적 사례로 △취약계층을 위한 1004박스 기탁 △이웃돕기 성금 전달 △초등학교 골프교실 후원 등이다.

이번 학생골프 체험 행사 역시 지역 교육과 연계한 사회공헌 활동의 일환으로 마련됐다.

특히 최고 수혜자인 계남초 5학년 이준우 학생의 사례는 장수골프리조트의 프로그램이 실질적 성과로 이어지고 있음을 보여준다.

이준우 학생은 지난해 방과 후 프로그램을 통해 골프를 시작한 지 1년도 채 되지 않아 제20회 전북특별자치도교육감배 학생골프 선수권대회 남자초등부 1위를 비롯해 2025 박현경배 아마추어 골프 선수권대회와 제39회 전북특별자치도골프협회장배 아마추어 골프대회에서 초등부 1위를 기록하는 등 다수 대회에서 빼어난 성적을 거두며 골프 인재 발굴 육성의 눈에 보이는 성과를 거두고 있다.

이용규 대표는 “장수군민과 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가며 지역사회에 더 많은 사랑을 환원하는 기업으로 성장하겠다”며 “앞으로도 골프 대중화와 지역 인재 육성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지