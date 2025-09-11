'전과 5범' 전북특별자치도 서울장학숙 관장 사직서 제출

언론보도, 여론 '파면 압박' 느낀 듯, 임명 9일 만

한희경 관장

음주운전 등 전과 5개의 이력으로 논란이 된 전북특별자치도 서울장학숙 한희경 관장(가급)이 사표를 냈다.

10일 전북자치도에 따르면 한 관장은 이날 도 출연기관이자 임명기관인 전북평생교육장학진흥원에 사직서를 제출했다.

임명 9일 만이자 언론 보도 하루 만이다.

한 관장은 언론 보도로 자신의 과거 이력이 알려지자 당혹감을 감추지 못하고 거취에 대해 깊이 고민한 것으로 알려졌다.

그는 사직서를 내면서 '도민들 정서에 부응하지 못한 점 죄송하다'며 '지역사회와 아이들을 위해 봉사하고 싶었는데 기회를 놓쳐 안타깝다'고 말한 것으로 전해졌다.

전직 전북도의원인 한 관장은 음주운전 3차례, 무면허 운전, 공직선거법 위반 등 5개의 전과가 있는 것으로 알려지면서 인재양성의 요람인 장학숙 관장 임명이 적절하느냐는 논란이 일었다.

이 전과 기록이 12∼13년 전의 일이어서 서울장학숙 관장으로 임명되는 데 결격 사유로 작용하지는 않았지만, 전북도청 안팎에서 '인사 참사가 또 발생했다'는 비판이 나왔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지