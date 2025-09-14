[열린광장] 주민의 자부심이 될 때, 랜드마크는 완성된다

동창옥 진안군의회 의장

랜드마크는 ‘땅’을 뜻하는 랜드(Land)와 ‘표시하다’라는 의미의 마크(Mark)가 합쳐진 말이다. 예전에는 항공과 해운에서 멀리서도 눈에 띄는 지형적 물체를 지칭했다. 그러나 오늘날에는 그 의미가 확장됐다. 특정 지역을 대표하는 건축물, 조형물, 자연경관을 통틀어 일컫는다. 랜드마크의 본질은 단순한 크기나 화려함에 있지 않다. 그것은 한 지역의 역사와 문화, 전통과 경제, 그리고 미래 비전을 담아내는 상징이다. 지역의 과거와 현재, 미래를 잇는 시간 속에서 오랫동안 기억에 남는 상징물을 일컫는 것이다. 그래서 랜드마크는 자연과 인공의 경계 없이 유명한 산이나 교량처럼 특정 경관으로 지역 정체성을 드러낸다.

전국 243개 지방자치단체가 랜드마크 조성에 힘을 쏟는 이유도 여기에 있다. 랜드마크는 확실한 이미지를 구축하고 다른 지역과 차별성을 부각할 수 있다. 지역의 얼굴이자 전략적 자산이며 나아가 도시브랜드를 형성한다. 주민들에게는 은연중에 자부심을 심어준다. 지역에는 경제적·문화적 성장을 가져오게 해 발전 전략의 중심축이 된다.

최근 모든 지방자치단체에서 앞다퉈 랜드마크 조성 경쟁을 벌이고 있다. 하지만 랜드마크로 조성된 시설물이 모두 다 인정받는 것은 아니다. 성공적인 랜드마크가 되기 위해서는 몇 가지 조건이 필요하다. 우선 주변 경관과 조화를 이루는 독창적인 디자인이어야 하며, 낮과 밤 모두 존재감을 드러낼 수 있는 가시성과 식별성을 갖춰야 한다. 또한 주민과 관광객이 쉽게 접근하고 체험할 수 있어야 하며, 지역 경제 활성화에 실질적으로 기여해야 한다. 무엇보다 중요한 것이 있다. 대다수 주민들이 동의하고 자긍심을 느낄 때 비로소 진정한 랜드마크로 자리매김할 수 있다.

세계적으로 알려진 에펠탑(프랑스), 자유의 여신상(미국)이 그렇다. 국내에서는 남산타워(서울), 광안대교(부산), 한옥마을(전주), 불국사(경주), 순천만 국가정원(순천) 등이 있다. 모두 해당 도시가 지향하는 정체성을 선명하게 보여준다. 서울은 글로벌 대도시, 부산은 바다와 축제의 도시, 전주는 전통문화의 도시, 경주는 역사 유산의 도시, 순천은 생태환경의 도시라는 이미지를 각 랜드마크가 뒷받침하고 있다. 이처럼 랜드마크는 단순한 건축물이나 공간을 넘어, 도시와 지역 정체성을 가장 직관적으로 드러내는 상징물이다. 또한, 랜드마크가 여행의 목적이 되기도 한다.

새로운 랜드마크의 조성은 지역경제 성장뿐만 아니라, 문화적 교류와 공동체 형성에도 크게 이바지한다. 만약 쇠퇴하거나 방치된 지역에 랜드마크를 도입하고자 한다면, 인근 환경의 정비와 인프라 확충 가능성, 예산 마련 여부 등을 꼼꼼히 점검해야 한다. 더 나아가 주민 삶의 질 향상과 도시 활력 회복이라는 효과까지 함께 고려해야 한다. 또한, 지역의 고유한 특색을 담은 시설물을 조성하여 주민들이 고향에 대한 애착과 소속감을 느낄 수 있도록 하고, 아울러 문화 행사나 모임의 장으로도 활용될 수 있도록 준비해야 한다. 하지만 과도한 예산 투입이나 지역성과 동떨어진 계획은 주민 반발과 예산 낭비로 이어질 수 있다.

따라서 랜드마크 조성은 단기적인 사업 차원을 넘어, 주민과 지역이 함께 성장할 수 있는 지속 가능한 발전 전략으로 추진돼야 한다. 문화적·경제적·사회적 가치를 아울러 높일 수 있도록 균형 잡힌 방향에서 검토하고, 지역 발전의 원동력이 될 수 있도록 종합적인 관점 접근해야 한다.

