임실치즈테마파크에 어린이 전문 놀이시설 '치즈아이랜드' 들어선다

93억원 투입 치즈와 낙농 주제 복합관광 플랫폼 구축

심민 군수가 공무원과 사업 관계자들을 대상으로 치즈아이랜드 조성사업 추진 계획을 청취하고 있다 임실군

임실군이 2023 한국 관광의 별에 선정된 임실치즈테마파크에 어린이 전문 놀이설인 치즈아이랜드 조성사업을 본격 추진한다.

군은 최근 공무원과 관계자를 대상으로 치즈아이랜드 중간 보고회를 열고 치즈와 낙농을 주제로 실내 어린이 놀이시설에 대한 협의를 마쳤다.

이번 사업은 제7차 전북권 관광 개발계획에 반영된 주요 사업으로 도비 25억원 등 총사업비 93억원이 투입된다.

임실치즈역사문화관 옆에 들어서는 치즈아이랜드는 언덕을 살린 지중화 형태로 지하 1층(연면적 약 1300㎡)으로 건립뙨다.

이곳은 현재 추진 중인 농촌테마공원 조성과 계획공모형 사업, 향후 추진계획인 관광호텔 조성 및 민관상생투자협약사업 등과 연계해 진행된다.

내년 초 착공에 들어갈 이번 사업에 군은 치즈를 테마로 한 전국 유일의 체험과 놀이, 휴식 등 복합 관광 플랫폼 구축이 목표다.

관광 트렌드인 체험형 놀이시설 수요에 맞춰 임실을 찾는 방문객 모두가 색다른 경험을 하도록 차별화된 실내 놀이공간을 조성한다.

시설이 완료되면 특히 35사단과 6탄약창 등 군인과 군무원, 관내 농공단지 근로자 등 젊은 층의 수요가 많을 것으로 기대된다.

군은 치즈테마파크의 기존 인프라에 어린이를 동반한 많은 관광객들이 즐길 수 있는 놀이시설로 인구 유입 기반 구축과 지역 경제 활성화를 꾀할 방침이다.

심민 군수는 “어린이 전문 놀이시설이 부족해 아이를 키우는 젊은 층의 불편이 많았다”며 “이번 사업으로 아이들의 웃음소리가 넘쳐나고 정주 환경 개선과 생활 인구 증대에도 큰 도움이 기대된다”고 말했다.

