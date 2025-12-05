역대급 불수능 속 수능 만점 5명, 전북에서도 1명 나왔다

전주한일고 3학년 ‘이하진 군’ 수능 만점…전북서 수능 만점자 8년 만에 배출

2026학년도 대학수학능력시험에서 만점을 받은 전주 한일고 3학년 이하진 군이 5일 학교 생활관에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 김지원 기자

2026 대학수학능력시험(이하 수능)이 역대급 불수능으로 평가된 가운데 전국에서 5명 밖에 나오지 않은 수능 만점자에 전북 수험생도 이름을 올렸다. 주인공은 전주한일고 3학년 이하진 군. 전북 수험생 가운데는 만점은 아니지만 1~2문제를 틀린 학생도 다수 있는 것으로 알려졌다.

5일 전북교육청에 따르면 이하진 군이 2026학년도 대학수능력시험 전 과목에서 만점을 받았다.

전북에서 수능 만점자가 나온 것은 8년 만이고, 특히 N수생이 아닌 재학생 만점자는 무려 10년 만이다.

이 군은 입학 당시 최상위권이 아니었다고 한다. 하지만 3년 동안 학교의 체계적인 수업과 관리, 교육청의 학력신장 프로그램과 같은 학습지원을 바탕으로 성적을 끌어올린 것으로 전해졌다.

한일고 측은 △방과후 교과보충·심화학습 △학생 맞춤형 학습 클리닉 △모의고사 분석 상담 등을 통해 학생들의 학습 계획을 지속적으로 점검하고 관리한 것이 도움을 준 것으로 분석했다.

이 군은 “과학탐구Ⅱ 과목은 자료나 실전 모의고사 문제가 많지 않아 어려웠는데, 전북교육청의 ‘수능 한등급 올리기 90일 프로젝트’를 통해 학교에서 제공하는 실전 모의고사 문제를 많이 풀어본 점이 큰 도움이 됐다”고 말했다.

이문성 도교육청 중등교육과 장학관은 “전북교육청이 추진 중인 학력신장 프로그램과 진로·진학 지원 정책의 효과를 구체적으로 입증한 것으로 평가되고 있다”며 “학력신장 프로그램을 고도화해 학생들의 실력을 키우는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

이강모 기자

