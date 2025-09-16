문화공간 하얀양옥집, 공연 연계 공모전 ‘이야기가 깃든 발걸음’ 진행

전주한옥마을에서의 경험 주제로 17일까지 온라인 접수

전북특별자치도문화관광재단(대표이사 이경윤)은 문화공간 하얀양옥집의 가을 시즌 공연 장인의 발걸음과 연계한 사연 공모전인 ‘이야기가 깃든 발걸음’을 17일까지 진행한다.

이번 공모전은 관객들이 참여할 수 있는 기획공연 제작을 위해 추진하게 됐다. 공모전에 선정된 도민에게는 초대권이 제공된다.

특히 공연 중간에는 선정된 사연을 직접 소개하는 시간도 마련돼 관객이 단순히 관람자가 아닌 공연의 일부가 되어 함께 만들어가는 특별한 경험을 제공한다. 사연 주제는 '전주한옥마을에서의 경험 중 가족·연인·친구 또는 특별한 인연과 있었던 일'이다. 사연은 온라인(bit.ly/2025jletter)으로 접수하면 된다.

공연 '장인의 발걸음'은 무형유산을 소재로 장인의 삶과 이야기를 담았다. 오는 10월 1일부터 4일까지 나흘간 하얀양옥집 야외마당에서 오후 7시에 열린다.

재단은 도내 민간 기획 콘텐츠를 발굴하고 도민에게 차별화된 문화 향유 기회를 제공하고자, 지역의 무형유산 브랜딩 단체인 ‘프롬히어’와 협력하여 공연을 기획했다. 자세한 내용은 재단 공식 SNS와 예술회관운영팀(063-230-4230)에 문의하면 된다.

