전북도, 123대 국정과제와 연계한 실천과제 대응 나선다

정부 123대 국정과제 확정…전북도, 전 분야 74개 연계사업 도출

2036 전주 하계올림픽·새만금국제공항 확대 등

공공의대·RE100 산단 등 세부 실천과제 연계해 추진력 확보예정

전북특별자치도가 이재명 정부가 16일 확정한 123대 국정과제에 맞춘 도정 핵심사업들을 추려 대응에 나서기로 했다.

16일 전북자치도에 따르면 정부는 이날 123대 국정과제를 최종 확정했다.

전북도는 이를 토대로 문화·체육, 교통·물류, 산업·에너지, 균형발전, 의료·복지 등 전 분야에서 도정 현안 74개 사업이 국정과제와 연결될것으로 보고 있으며, 앞으로 이 사업들을 국정과제 하위 564개 세부 실천과제와 매칭해 추진 동력을 확보한다는 계획이다.

가장 주목되는 과제는 2036 전주 하계올림픽 유치다. 문화체육관광부 과제인 ‘모두가 즐기는 스포츠’의 실천 과제에 올림픽 유치와 국제카누슬라럼 경기장 조성이 포함될 것으로 도는 파악하고 있다.

새만금 SOC 확충도 핵심 대응 축으로 꼽힌다. 도는 국토부·산업부 과제 ‘2차 공공기관 이전 등 균형성장 거점 육성’과 연계해 △새만금국제공항 개발 규모 확대 △남북3축 건설 △신항 접안시설 및 배후부지 재정 전환 등을 중점 사업으로 설정했다. 공항·항만·도로를 동시에 추진하는 구조를 마련해 새만금 조기 완성을 앞당긴다는 구상이다.

교통 인프라와 에너지 전환 분야도 주요 대응 과제다. 교통혁신 인프라 확충 과제에는 △전라선 고속화 △전주고창 노을대교 △전주~김천 내륙철도 등이 포함돼 동서·남북을 연결하는 간선망 구축을 뒷받침한다.

에너지 분야에서는 산업부 과제 '재생에너지 중심 대전환’과 연계해 △새만금 RE100 산업단지 선도지역 지정 △국제수소거래소 건립 △진안 양수발전소 △서남권 해상풍력 변전소 구축 등을 대응사업으로 삼았다. 특히 RE100 산단은 전남·경북도 등과의 경쟁 속에 우선 지정을 반드시 받아 전북이 신재생에너지 산업을 선도할 기반을 마련한다는 복안이다.

균형발전 전략에서도 전북 현안이 자리했다. 행안부·국토부 과제 ‘5극3특과 중소도시 균형성장’에는 전주권 광역교통망 구축이 연계된 광역경제권 협력 모델이 국가 계획으로 격상됐다. 이를 통해 교통·산업·생활권 연계 효과가 확대될 것으로 기대된다.

의료·복지 부문에서는 공공의대 설립과 고령친화산업복합단지를 연계사업으로 묶었다. 도는 이를 통해 필수의료 인력 양성 거점과 고령사회 대응 산업 기반을 동시에 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

아울러 문화·콘텐츠 분야에서는 국립 판소리·창극 전용극장, K-콘텐츠 글로벌 복합단지, 국립중앙도서관 문화예술특화 분관, 세계유산·후백제 역사문화벨트 등이 대응사업에 포함됐다. 도는 이를 통해 생활·문화 인프라 확충도 추진한다는 계획이다.

도 관계자는 “향후 정부와 국회 논의 과정에서 최대한 많은 사업이 실제 반영되도록 총력을 다하겠다”고 말했다.

