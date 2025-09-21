[열린광장] 수소특화단지, 완주의 미래를 여는 열쇠-유희태 완주군수

현대자동차는 상용차 생산기지인 전주공장이 가동을 일시 중단(셧다운)까지 고려하며 친환경 상용차 생산을 위해 생산라인을 재배치하는 특단의 조치를 취하고 있다고 한다.

최근 글로벌 완성차 회사들이 정해진 경로를 운행하는 트럭과 버스 등 상용차에 자율주행 등 미래차 기술을 접목하며 주도권 경쟁에 들어갔으며, 특히 저가 전기버스를 앞세운 중국 업체들의 존재감이 갈수록 커지고 있다. 현대차 전주공장은 연간 생산량이 4만 대 수준으로 생산능력(10만 대) 대비 공장 가동률이 40%에 그치고 있어, 현대차는 이번 생산라인 재배치를 통해 친환경 상용차의 생산 비중을 늘린다는 계획이다.

이렇게 급변하는 산업 패러다임 속에서 미래를 선도할 새로운 성장 동력을 찾는 일은 도시의 성패를 가른다. 한때 자동차 산업의 중심이었던 디트로이트가 미래 모빌리티 산업으로 다시 도약한 것처럼, 오랜 시간 자동차 및 기계산업의 메카였던 완주군은 '수소'라는 새로운 성장 동력을 선택했고, 이제는 지역기업들의 미래 대응을 위한 노력에 발맞춰 수소특화단지 지정을 통해 화답해야 할 시점이다.

수소특화단지는 정부가 수소경제 이행을 가속화하기 위해 수소산업 관련 기업·기술·인력을 한데 모아 집적화하고, 지역 산업과 연계해 시너지를 창출하도록 설계된 국가 전략사업이다.

지정된 지역에는 각종 규제 특례와 재정 지원이 집중되고, 수소 생산·저장·운송·활용 전 과정을 아우르는 산업 생태계가 조성되며, 산업통상자원부에서는 특화단지를 통해 수소산업의 자립성과 경쟁력을 강화하고, 지역 균형 발전을 동시에 꾀하고 있다.

이런 점에서 전북특별자치도는 수소특화단지 지정에 가장 적합한 장소다. 완주군을 중심으로 현대자동차 전주공장을 비롯한 수소저장용기·수소엔진·연료전지 기업이 집적화 되어 있으며, 수소용품검사인증센터, 수소차 폐연료전지 인증센터, 상용차 내구성 검증센터 등 수소 전주기 지원 인프라를 갖추고 있어 수소특화단지 지정 시 ‘즉시 사업화가 가능한 지역’인 셈이다. 수소특화단지가 지정되면 수소법에 근거해 전북도와 완주군이 함께 추진하는 수소산업의 집적화와 육성을 위한 핵심 거점이 될 것이다.

완주군은 이미 전북도와 함께 기본구상 용역을 마치고, 현대자동차 등 16개 기관과 업무협약(MOU)을 체결하며 협력 체계도 구축했다.

이달 현장평가에 이어 10월 초 발표평가를 거쳐 수소경제위원회에서 최종 선정될 예정에 있어 그 결실을 맺기 위해서는 산·학·관·연의 협력과 지역 정치권의 합치된 노력이 절실하다.

수소 산업은 단순히 경제적 가치를 창출하는 것을 넘어, 깨끗한 에너지로의 전환을 통해 우리 아이들에게 더 나은 환경을 물려줄 수 있는 지속 가능한 미래를 만드는 길이다.

수소특화단지 지정으로 수소산업의 전주기 생태계가 구축되고, 기업들이 찾아올 수 있는 수소특화국가산업단지가 완성되면, 수소거래소 설립과 같은 국가 전략사업 유치에도 중요한 역할을 할 것이다. 나아가 현재 추진중인 피지컬 AI 사업을 통해 미래모빌리티 분야 제조혁신이 함께 추진된다면, 전북특별자치도와 완주군은 명실상부한 수소모빌리티 산업의 글로벌 허브로 도약할 수 있을 것이다

완주군의 미래를 여는 열쇠가 바로 수소특화단지 지정에 있는 셈이다.

유희태 완주군수

