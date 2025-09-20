K리그1 선두 전북현대, 홈에서 2위 김천에 1-2 패배...'조기 우승 꿈' 다음으로

'박상혁 1골 1도움' 김천, '김진규 만회골' 전북 꺾고 2위 수성

프로축구 김천 상무가 통산 10번째 K리그1 우승을 앞당기려는 전북 현대에 고춧가루를 뿌리고 2위 자리를 지켰다.

김천은 20일 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 30라운드 원정경기에서 1골 1도움을 올린 박상혁의 활약을 앞세워 전북에 2-1로 승리했다.

최근 2연패를 당했던 김천은 최강 전북을 누르고 승점을 49로 늘려 이번 라운드에서 2위를 유지할 수 있게 됐다.

반면 3연승을 노렸던 전북은 승점 66에서 제자리걸음을 했다.

전북이 안방 '전주성'에서 패한 것은 3월 9일 강원FC전 0-1 패배에 이은 올 시즌 두 번째다.

그래도 전북은 김천과는 승점 17차로, 여전히 우승을 눈앞에 뒀다.

2021년 이후 4년 만이자 통산 10번째 리그 우승에 도전하는 전북은 남은 8경기에서 3승을 더하면 자력으로 정상에 오를 수 있다.

전북은 송민규, 콤파뇨, 전진우로 꾸린 삼각편대로 김천에 맞섰다.

김천은 박상혁과 이동경이 최전방에 서고 다음 달 전역하면 전북으로 복귀하는 이동준과 맹성웅 등이 2선에 배치됐다.

양 팀이 전반 7분 한 차례씩 득점 기회를 놓쳤다.

먼저 전북이 김천 골키퍼 이주현의 패스 실수로 공을 가로챈 송민규가 페널티지역 정면에서 오른발로 슈팅했으나 이주현의 선방에 막혔다.

이어진 김천의 역습에서 이동준이 내준 패스를 이동경이 골 지역 왼쪽에서 잡아놓고 수비수를 제친 뒤 왼발로 슈팅했으나 골키퍼 송범근의 슈퍼 세이브에 걸렸다.

전북은 전반 17분 더 아쉬운 순간을 맞았다.

상대 오른쪽 진영에서 전진우가 김태환과 패스를 주고받으며 페널티지역 안까지 치고 들어간 뒤 크로스를 올렸다. 그러자 반대편에 있던 김진규가 잡아 슈팅 기회를 엿보다 내준 공을 송민규가 페널티지역 중앙에서 회심의 오른발 슛으로 이어갔으나 크로스바를 강타했다.

전반 31분에는 김천 김승섭이 페널티아크 정면에서 왼발로 감아 찬 공을 송범근이 몸을 던져 쳐내기도 했다.

팽팽하던 균형이 무너진 것은 전반 38분이었다.

박상혁이 상대 미드필드 왼쪽에서 내준 공을 김승섭이 이어받아 페널티아크 왼쪽에서 오른발 감아차기 슛으로 전북 골문 오른쪽 상단에 꽂았다.

이날 전북 전이 자신의 K리그 통산 200번째 출전 경기(K리그2 116경기 포함)였던 터라 김승섭에게는 일종의 자축포였다.

김천은 전반 추가시간 이동경의 왼발 중거리 슛을 송범근이 쳐내 얻은 코너킥에서 한발짝 더 달아났다.

전반 47분 이동경이 상대 오른쪽에서 올린 크로스에 골문 정면에 있던 박상혁이 오른발을 갖다 대 추가 골을 뽑았다.

이미 자신의 한 시즌 최다 골 기록을 새로 써 내려가는 중인 박상혁의 시즌 10호 골(종전 기록은 4골)이었다.

전반을 0-2로 끌려간 채 마친 전북은 후반 시작하며 콤파뇨, 최우진, 송민규를 티아고, 권창훈, 츄마시로 교체해 반격을 준비했다.

김천 골문을 두드리던 전북은 후반 17분 드디어 한 골을 만회했다.

티아고가 공중볼을 가슴으로 떨어뜨려 주자 김진규가 페널티아크 왼쪽에서 이어받아 왼발로 슈팅한 공이 골키퍼 키를 넘어 골문 안으로 뚝 떨어졌다.

전북은 후반 27분 중앙수비수 홍정호를 빼고 미드필더 감보아까지 투입하며 승부수를 띄웠다.

김천이 후반 41분 쐐기를 박을 기회를 잡았다.

츄마시의 반칙으로 페널티킥을 얻은 이동경이 직접 키커로 나서서 왼발 슈팅을 날렸다. 그러나 공이 송범근 손을 스쳐 골대를 맞고 나왔다.

이후 추가시간이 11분이나 주어졌고 전북이 거세게 몰아붙였으나 김천 골문은 더는 열리지 않았다.

