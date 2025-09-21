진안군, 2025년 군민의장 수상자 6개 부문 6명 선정

진안군이 지난 19일 ‘2025년 군민의 장’ 수상자 6명을 선정했다. 문화, 공익, 산업근로, 애향, 효행, 체육 6개 부문별로 각 1명씩 총 6명이 이름을 올렸다. 시상식은 다음달 12일 진안공설운동장에서 열리는 제63주년 진안군민의 날 기념식에서 진행된다.

문화장 신팔복 씨

문화장 신팔복 씨는 진안문화원 이사, 문인협회 진안지부장, 한국예총 진안지회 이사를 지내면서 진안 문학 발전에 기여했다. 은빛수필문학상, 영호남수필문학상, 완산벌문학상 등 다수 수상으로 지역 문학 위상을 높였고 창작 저변 확대에 힘썼다. 2010년 종합문예지 ‘대한문학’에서 영호남수필부회장을 지냈다.

공익장 박관우 씨

공익장 박관우 씨는 34년간 의용소방대원으로 활동하며 지역사회 발전과 군민의 생명재산 보호에 헌신했다. 재난 현장에서 책임감 있게 봉사했고, 꾸준한 봉사로 지역 안전문화 조성에 크게 기여했다.

산업근로장 손두수 씨

산업근로장 손두수 씨는 흑홍삼 가공품 개발과 ‘수제 흑삼 양갱’ 특허 등록에 성공했다. 차별화된 제품으로 지역 특산물 고부가가치화에 이바지했고, 6차산업 활성화와 지역 농산업 경쟁력 강화를 위해 노력해 왔다.

애향장 허현 씨

애향장 허현 씨는 2014년부터 재전진안군향우회 부회장으로 고향 행사와 향우 간 화합에 힘쓰며 고향사랑을 실천했다. 전주 평화공업사 운영과 진안 출신 우대 채용을 통해 고향 발전에 기여했다.

효행장 전영자 씨

효행장 전영자 씨는 57년간 시부모를 정성껏 봉양하고 8명의 시동생을 친자식처럼 돌봤다. 가족과 이웃을 위한 헌신이 지역사회에 귀감이 됐다.

체육장 김만성 씨

체육장 김만성 씨는 진안읍체육회장과 진안군체육회 이사를 역임하며 지역 체육 발전에 힘썼다. 체육 행사 추진과 인프라 확충, 체육인 복지 향상에 기여했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지