이전기사
전북일보로고

진안군, 2025년 군민의장 수상자 6개 부문 6명 선정
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-21 15:11 (Sun)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 진안
보도자료

진안군, 2025년 군민의장 수상자 6개 부문 6명 선정

국승호 웹승인 2025-09-21 14:48 수정 2025-09-21 14:48

진안군이 지난 19일 ‘2025년 군민의 장’ 수상자 6명을 선정했다. 문화, 공익, 산업근로, 애향, 효행, 체육 6개 부문별로 각 1명씩 총 6명이 이름을 올렸다. 시상식은 다음달 12일 진안공설운동장에서 열리는 제63주년 진안군민의 날 기념식에서 진행된다.

image
문화장 신팔복 씨

문화장 신팔복 씨는 진안문화원 이사, 문인협회 진안지부장, 한국예총 진안지회 이사를 지내면서 진안 문학 발전에 기여했다. 은빛수필문학상, 영호남수필문학상, 완산벌문학상 등 다수 수상으로 지역 문학 위상을 높였고 창작 저변 확대에 힘썼다. 2010년 종합문예지 ‘대한문학’에서 영호남수필부회장을 지냈다.

image
공익장 박관우 씨

공익장 박관우 씨는 34년간 의용소방대원으로 활동하며 지역사회 발전과 군민의 생명재산 보호에 헌신했다. 재난 현장에서 책임감 있게 봉사했고, 꾸준한 봉사로 지역 안전문화 조성에 크게 기여했다. 

image
산업근로장 손두수 씨

산업근로장 손두수 씨는 흑홍삼 가공품 개발과 ‘수제 흑삼 양갱’ 특허 등록에 성공했다. 차별화된 제품으로 지역 특산물 고부가가치화에 이바지했고, 6차산업 활성화와 지역 농산업 경쟁력 강화를 위해 노력해 왔다. 

image
애향장 허현 씨

애향장 허현 씨는 2014년부터 재전진안군향우회 부회장으로 고향 행사와 향우 간 화합에 힘쓰며 고향사랑을 실천했다. 전주 평화공업사 운영과 진안 출신 우대 채용을 통해 고향 발전에 기여했다. 

image
효행장 전영자 씨

효행장 전영자 씨는 57년간 시부모를 정성껏 봉양하고 8명의 시동생을 친자식처럼 돌봤다. 가족과 이웃을 위한 헌신이 지역사회에 귀감이 됐다.

image
체육장 김만성 씨

체육장 김만성 씨는 진안읍체육회장과 진안군체육회 이사를 역임하며 지역 체육 발전에 힘썼다. 체육 행사 추진과 인프라 확충, 체육인 복지 향상에 기여했다. 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#진안군 #마이산 #용담댐 #군민의장
국승호 cook1991@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr