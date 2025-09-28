[열린광장] 적극행정, 군민 신뢰 확보의 열쇠

권익현 부안군수

적극행정은 단순히 맡겨진 업무를 기계적으로 수행하는 것이 아니다. 창의적이고 능동적이며 적극적인 자세로 문제를 해결하고 새로운 대안을 모색하려는 태도다. 행정기관이 적극행정을 실천할 때 행정 서비스의 질은 한층 높아지고, 이는 곧 군민의 신뢰로 이어진다. 결국 군민이 체감하는 행정 혁신의 출발점이 바로 적극행정이다.

오늘날 행정 환경은 갈수록 복잡해지고 군민의 기대와 요구도 다양해지고 있다. 이런 흐름에 맞춰 적극행정은 더 이상 선택이 아닌 필수다. 국가공무원법 제50조의2가 적극행정을 장려하고 있는 것도 같은 이유다. 부안군 역시 「적극행정 운영 조례」를 제정해 공직사회 전반에 적극행정이 뿌리내리도록 제도적 기반을 다졌다. 감사기관에서도 적극행정을 추진하다가 발생한 단순 실수에 대해서는 개인적 비리와 구분해 책임을 면제하는 적극행정 면책제도를 운영함으로써 공무원들의 과감한 도전을 권장하고 있다.

부안군은 민선 7기부터 8기까지 ‘자율행정·자발행정·능동행정’을 넘어선 적극행정을 군정의 핵심 정책으로 추진해 왔다. 적극행정 마일리지제도를 통해 공무원들의 실천을 장려하고, 의미 있는 성과에 대해서는 즉각적인 보상을 제공했다. 또한 전 공무원을 대상으로 소극행정 예방을 위한 국민신청제 교육을 실시해 공직사회 전반의 인식 전환을 꾀했다. 매년 상·하반기에는 적극행정 우수사례 경진대회를 개최해 성과를 공유하고, 사례집을 발간하는 등 적극행정의 문화가 조직에 뿌리내리도록 확산시켰다.

이 같은 노력은 성과로 이어졌다. 부안군은 4년 연속 적극행정 우수기관에 선정됐고, 2년 연속 적극행정 종합평가에서 장관상을 수상했다. 또한 2년 연속 매니페스토 공약이행평가 최고등급(SA)을 달성했으며, 전국 지자체 일자리대상 공시제 우수상, 군 단위로는 유일하게 지역주도형 청년일자리 분야에서 행정안전부 장관상을 수상하는 등 전국적인 성과를 창출했다. 이러한 결과는 행정 성과를 넘어 공직사회의 자긍심을 높이고 책임감을 강화하는 밑거름이 됐다.

무엇보다 값진 성과는 공직 내부의 변화다. 적극행정이 자리 잡으면서 공무원들은 업무 도중 난관에 부딪혀도 쉽게 포기하지 않고 끝까지 해답을 찾으려는 태도를 보이고 있다. 신속하고 효율적인 행정 서비스가 가능해졌고, 불필요한 절차는 줄어 군민 불편이 크게 감소했다. 이는 곧바로 군민이 체감하는 편익 증대로 이어지고, 다시 행정에 대한 신뢰를 높이는 선순환 구조로 정착하고 있다.

적극행정의 진정한 가치는 공직사회의 저력을 끌어올리고 책임감을 강화한다는 데 있다. 문제를 회피하지 않고 해결하려는 문화가 정착될 때 행정은 비로소 살아 움직인다. 이제 더 이상 소극행정에 머물 여유는 없다. 공직사회가 변하지 않으면 지역도, 미래도 없다. 변화는 선택이 아니라 생존의 과제다.

부안군은 앞으로도 정부의 적극행정 기조에 발맞춰 성과 관리와 정책 내실화를 강화해 적극행정 선도 지자체로 도약할 것이다. 관료주의적 관행을 과감히 걷어내고 군민 중심의 행정을 실현하며, 군민이 체감하는 변화를 반드시 현실로 만들어낼 것이다.

적극행정은 군민의 삶의 질을 높이고 지역 발전을 이끄는 원동력이다. 부안군은 관료주의적 관행에서 벗어나 군민 중심 행정을 실현하며 공직사회의 사명과 책임을 다할 것이다. 그것이 바로 군민이 신뢰하는 행정, 부안의 미래를 여는 길이라 믿는다.

