[JB미래포럼] 박명성 신시컴퍼니 예술감독 “공정경쟁이 신뢰 구축과 성공의 길”

뮤지컬 맘마미아와 시카고, 아이다 등 흥행 대작들을 만든 박명성 신시컴퍼니 예술감독이 JB미래포럼(회장 이연택) 조찬세미나에 연사로 나서 자신의 인생역정과 삶을 이야기했다.

17일 서울 방배동 전북특별자치도 서울장학숙에서 열린 이번 포럼은 ‘뮤지컬 위드 라이프' 라는 주제를 걸고 진행됐다.

박 감독은 이날 자신이 관객들에게 오랜시간 사랑받아온 스테디셀러 작품을 제작할 수 있었던 배경부터 설명했다.

그는 “제가 가고자 하는 길은 ‘건강한 공연 생태계 구축’이었다”며 “100억의 빚을 져도 직원들 급여나 배우 출연료를 밀린 적은 없었다”고 회고했다.

그는 특히 “신시는 기존에 알려진 스타를 필요로 하지 않았다”며 이것이 자신과 뮤지컬계가 성공한 원인으로 꼽았다.

출연배우와 관련해선 100%오디션을 도입해 오로지 작품과 배우의 실력으로 무대를 만든다는 것이다.

시카고의 빌리 플린역으로 뮤지컬계 흥행보증 수표로 자리매김한 최재림 배우 등은 박 감독이 발굴하고 키워낸 스타다.

공연계의 미다스 손이라고 불리는 그는 1세대 공연제작자로 각종 국가 이벤트를 연출한 것으로도 유명하다. 2015 광주 하계 유니버시아드 개·폐회식과 FIFA U-20 월드컵 코리아 2017 개막식 등의 총감독을 맡았었다.

지난 1999년부터 만들어낸 작품만 <맘마미아!> <아이다> <헤어스프레이> <시카고> <사운드 오브 뮤직> 등 해외명작의 라이센스를 따 한국문화에 맞게 접목시켰다.

박 감독은 자신의 성공비결에 대해 “하고자 하는 일은 뚝심있게 밀어붙였다”고 강조했다.

또 책임감으로 무장해야만 완성도 높은 작품을 만들어 고객들의 신뢰를 얻을 수 있다고 했다.

'실험성과 작품성'도 필수 덕목으로 꼽았다.

그는 “‘맘마미아’를 비롯해’ ‘시카고’ ‘아이다’ 등을 10년 넘게 장기 공연할 수 있었던 비결의 핵심은 전문 배우들을 캐스팅했다는 것”이라며 “연습기간, 제작기간이 다른 작품의 두 배 이상 걸리고 공력도 많이 드는 ‘빌리 엘리어트’와 ‘마틸타’ 등의 작품도 제가 라이센스를 따서 도전했다”고 말했다. 기초 예술인 연극에도 꾸준한 애정을 가지면서 후학을 양성하고 지원하고 있기도 하다.

한편 박 감독은 전남 해남 출생으로 대한민국의 대표 공연예술 프로듀서로 아직까지 그 이름을 날리고 있다. 서울예술대학 무용과를 졸업하고 단국대학교 연극영화과에서 학사, 단국대학교 대학원 대중문화예술대학원에서 석사학위를 받았다.

