[전북칼럼] 잘못된 농업기술 영상, 소비자 피해 부른다

최근 농업 분야에도 디지털 정보와 영상 콘텐츠가 폭발적으로 늘어나고 있다. 온라인 플랫폼에 접속하면 농업기술을 다룬 다양한 영상을 손쉽게 접할 수 있다. 농업인과 소비자가 새로운 정보를 빠르게 얻을 수 있는 장점이 있지만, 동시에 그 이면에는 심각한 위험이 숨어 있다.

검증되지 않은 기술이나 잘못된 정보를 담은 영상이 무분별하게 확산하는 것이다. 이를 그대로 믿고 따라 한 농업인이나 소비자가 피해를 보는 사례가 적지 않다. 일부 영상은 농약 사용법이나 작물 재배기술을 사실과 다르게 소개한다. 과학적 근거가 없는 락스, 빙초산(식초), 소주 등을 활용한 병해충 방제법을 마치 효과적인 방법인 것처럼 포장하기도 한다. 일상에서 쉽게 구할 수 있는 제품으로 간단히 해결할 수 있다는 경제성을 내세우지만, 실제 적용하면 토양이 오염되고 미생물은 사멸하는 등 심각한 피해로 이어질 수 있다.

문제는 이처럼 짧고 자극적인 형식으로 제작된 영상은 수십만 건의 조회 수를 기록하며 빠르게 퍼져 나간다는 점이다. 현행 제도상 규제할 수 있는 근거가 뚜렷하지 않아 이로 인한 피해 예방도 쉽지 않다. 이에 농촌진흥청에서는 조회수가 많은 농업 관련 콘텐츠를 모니터링하여 잘못된 정보를 담은 100여 건의 영상에 대해서는 삭제하거나 비공개 전환을 요청했다. 그러나 요구에 응한 경우는 5%에 불과했다. 대부분 ‘표현의 자유’를 이유로 여전히 영상물을 유지 중이다. 잘못된 정보에 농업인과 소비자가 고스란히 노출되어 있다. 정보통신망법 위반 등 정부의 방송통신심의를 통한 제재도 여러 측면에서 여의치 않은 상황이다.

정부와 관련기관은 이러한 문제를 예방하기 위해 과학적 검증을 거친 농업기술정보를 제공하고, 국민이 쉽게 접근할 수 있게 해야 한다. 농촌진흥청은 이미 다양한 농업기술정보를 제공하는 전문 포털사이트 ‘농사로(www.nongsaro.go.kr)'를 통해 알려주고 있다. 그러나 정보 제공만으로는 부족하다. 온라인에서 올바른 정보를 선택할 수 있도록 돕는 활동, 잘못된 정보의 위험성을 알리는 홍보캠페인이 함께 이루어져야 한다.

무엇보다 중요한 것은 ‘정보 리터러시’다. 농업인과 소비자는 영상정보를 무조건적으로 신뢰해서는 안된다. 출처와 과학적 근거를 확인하는 습관이 필요하다. 정부와 학계, 언론이 협력해 올바른 정보 활용법을 교육하고 홍보해야 한다. 현장에서 전문가들이 정확한 정보를 전달하고, 피해사례를 공유해 경각심을 높이는 것도 중요하다. 실제 피해사례를 보면 호기심에 따라 한 것이 큰 경제적 손실이나 소비자 불신으로 이어지는 경우가 많다. 올바른 정보의 가치를 다시금 일깨운다.

농업의 미래는 정확한 데이터와 신뢰할 수 있는 정보에서 출발한다. 잘못된 영상에 속아 피해를 보는 일이 반복되어서는 안 된다. 소비자와 국민의 안전을 지키고 농업의 지속 가능성을 확보하기 위해 모두가 올바른 정보 선택에 힘써야 한다. 정부와 언론은 신뢰할 수 있는 정보를 국민에게 널리 알리는 가교가 되어야 한다. 농업인과 소비자 스스로도 비판적 시각을 갖고 정보의 진위를 가려야 한다.

결국 농업을 살리고 소비자를 지키는 길을 ‘정확한 정보’에 있다. 올바른 정보 선택이야말로 국민 피해를 막는 첫걸음이자, 우리 농업이 미래로 나아가는 길이다. 이러한 노력이 쌓일 때 농업은 국민에게 신뢰받고, 농업인이게 안정적 소득을 보장하는 든든한 미래 신산업으로 자리매김할 수 있을 것이다.

