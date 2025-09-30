전주교육대학교-학교법인 남성학원 업무협약 체결

전주교육대학교가 국제 바칼로레아(IB) 프로그램 운영을 위해 학교법인 남성학원과 업무협약을 체결했다./전주교대 제공

전주교육대학교(총장 박병춘)가 국제 바칼로레아(IB) 프로그램 운영을 위해 학교법인 남성학원과 업무협약을 체결했다.

전주교대와 남성학원은 이번 협약을 통해 국제 바칼로레아 초등교육 프로그램(IB PYP) 교사 자격증(IBEC) 취득 인증 기관인 전주교육대학교와 IB 월드스쿨로 지정된 남성초는 IB 교육과정 개발 및 교육 실습 프로그램 등을 함께 운영할 예정이다.

특히 전주교육대학교의 국제적 교원 양성 역량과 학교법인 남성학원의 현장기반 IB 교육 경험을 결합하여 미래 인재 양성에 큰 시너지를 발휘할 것으로 기대된다.

박병춘 총장은 “IB 교육 프로그램 운영뿐만 아니라 IB 교육에 대한 이해와 역량 함양을 위해 양 기관이 협력하고 글로벌 학습 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 전했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지