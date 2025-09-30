완주·전주 통합 주민투표, 11월 중순 유력…지역사회 긴장 고조

행안부, 명절 이후 주민투표 권고 유력…11월 중순 투표 전망

찬성 측 “홍보 시간 벌었다”…반대 측도 “조속한 결론” 요구

특별법·선거구 획정 등 후속 절차 고려하면 이번이 마지막 기회 인식 커

2013년 6월 25일 완주·전주 통합 주민투표를 하루 앞두고 완주군 봉동읍 곳곳에 걸린 통합 찬성 및 반대 현수막 모습./사진=전북일보DB

완주·전주 통합 주민투표가 이르면 11월 중순 실시될 것으로 전망된다.

예기치 않은 국가정보자원관리원 화재로 행정안전부 업무와 장관 일정 등이 원할하게 추진되지 못하면서, 추석 연휴 전 권고 발표는 어렵게 됐다는 분석이 지배적이기 때문이다.

지난 30일 전북일보 취재를 종합하면 행안부는 명절 이후인 10월 중순 주민투표 권고를 하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

주민투표법에 따라 투표 대상지역인 완주에서 군수가 장관 권고 직후 투표를 공고하면 절차에 따라 공고일로부터 21일 이후 투표가 가능한데, 일정대로라면 11월 중순 즈음이 유력하다.

최근 윤호중 장관 주재로 국회에서 열린 지역 정치권 주요 인사와의 ‘6자 간담회’에서도 주민투표 추진 방침이 공유돼 있다.

도 관계자는 “주민투표는 당초 10월 29일 또는 11월 5일 실시를 목표로 했으나 국가정보자원관리원 화재 여파로 행안부 권고 발표가 다소 늦어질 것으로 보여 명절 이후로 미뤄질 가능성이 크다”고 말했다.

이에 대해 통합 찬성 진영은 주민투표 일정이 다소 늦춰진 것을 홍보 확산의 기회로 보고 있다. 완주지역 찬성단체 한 관계자는 “주민들이 상생발전 105개 사업에 대한 구체적인 내용을 여전히 잘 모른다”며 “주민투표까지 시간이 확보된 만큼 통합의 장단점을 정확히 알리고 찬성 여론을 넓혀 나가겠다”고 강조했다. 실제 찬성측은 범도민 홍보전을 가동하며 통합 필요성 부각에 더욱 힘을 싣고 있다.

반대 진영 역시 장기화된 논의로 인한 피로감 속에 ‘빨리 결론을 내려야 한다’는 요구가 점차 높아지는 모양새다.

완주전주통합반대대책위 한 관계자는 “반대 집회를 꾸준히 개최하고 있고 여론조사에서 반대 의견이 여전히 높은 만큼 차라리 주민투표를 통해 빨리 이 논의를 종결짓자는 목소리가 나온다”며 “통합 반대 활동과 함께 주민투표 국면에 대비하는 태세도 갖추고 있다”고 전했다.

유희태 완주군수도 지난달 29일 기자회견을 통해 완주·전주 통합 논의를 둘러싼 갈등과 혼란을 조속히 매듭짓기 위해 여론조사든 주민투표든 법적 최종 결정권자인 행안부 장관의 조속한 결단을 요구하기도 했다.

성도경 완주전주통합추진위원장은 “통합시 설치를 위한 특별법 제정, 선거구 획정, 행정망 통합 등 후속 절차에 최소 반년 이상이 필요하다”며 “11월 중순을 넘기면 내년 총선과 겹쳐 추진 동력이 급속히 약화될 수 있다”고 지적했다. 그러면서 “투표가 늦춰질 경우 차기 지방선거 이후로 사실상 미뤄질 수 있는 만큼 이번이 유일한 기회라는 위기감이 크다”고 덧붙였다.

