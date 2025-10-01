이전기사
추석 연휴에도 전주·완주 여행 '한 번에'
UPDATE 2025-10-01 16:02 (Wed)
보도자료

추석 연휴에도 전주·완주 여행 ‘한 번에’

강정원 웹승인 2025-10-01 15:29 수정 2025-10-01 15:29

전주·완주 시티투어 5일·7~9일 운영

전주수목원 /전주시

전주시와 완주군의 대표 관광지를 한 번에 둘러볼 수 있는 ‘전주·완주 시티투어’가 추석 연휴 기간에도 운영된다.

1일 시에 따르면 가을코스로 새단장을 마친 ‘전주·완주 시티투어’가 오는 5일부터 9일까지 총 4차례 운영된다. 추석 당일(6일)은 제외다. 

주요 코스는 완주 상관편백나무숲, 전주 수목원과 한옥마을을 아우르는 일정으로 구성되어 있다. 

특히 가을 시즌을 맞아 기존 운행시간보다 한 시간 앞당긴 시간에 임실 국화축제를 가볍게 둘러볼 수 있는 특별 이벤트도 준비됐다.

투어 예약 및 자세한 사항은 남북여행 누리집(www.nbtour.co.kr)을 참고하거나, 전화(063 285 8800)로 문의하면 된다.

 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전주 #완주 #시티투어 #추석
강정원 mkjw96@hanmail.net
