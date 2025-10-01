이전기사
전북일보로고

전북자치도, 추석 명절 대비 지역축제 안전점검 강화
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-01 19:18 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 자치·의회
보도자료

전북자치도, 추석 명절 대비 지역축제 안전점검 강화

김영호 웹승인 2025-10-01 16:34 수정 2025-10-01 16:34

대규모 축제 사고 예방, 다중이용시설 승강기 점검

image
전북특별자치도는 추석 명절을 맞아 지난달 26일 시·군과 승강기안전공단 등 관계기관 합동으로 철도역사 등 다중이용시설의 승강기 188대를 점검했다./사진=전북도 제공

전북특별자치도는 추석 명절을 앞두고 지역 축제와 다중이용시설에 대한 안전점검을 강화한다고 1일 밝혔다.

도는 시·군을 비롯해 소방서, 경찰서, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사 등 유관기관과 민간전문가로 점검반을 구성해 집중 점검을 추진한다. 

주요 점검사항은 축제장 안전관리계획 수립 및 적정 여부, 다중 운집 인파 관리 대책, 시설물·전기·가스 등 분야별 안전성 여부 등이다.

추석 기간 중에는 ‘김제 지평선축제(8일~12일)’, ‘임실 N치즈축제(8일~12일)’, ‘군산 시간여행축제 &짬뽕축제(9일~12일)’가 동시에 열려 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 도는 사전점검을 강화해 사고 없는 안전한 축제 운영에 총력을 다할 계획이다.

아울러 도는 지난달 15일부터 26일까지 시·군과 승강기안전공단 등 관계기관 합동으로 철도역사, 대형마트 등 다중이용시설의 승강기 188대를 점검했다.

오택림 도 도민안전실장은 “추석 명절을 맞아 많은 분들이 전북을 찾는 만큼 도민과 귀성객 모두가 가족과 함께 안전하고 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 철저히 대비하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#추석 명절 대비
김영호 crcr810@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr