전북교사노조, 교권보호 중요성 알리는 ‘교권RUN’ 진행

전북교사노조는 3일 김제시민운동장 및 김제 일원에서 열린 제24회 김제새만금지평선 전국 마라톤대회에 ‘교권RUN’이라는 이름으로 참가했다./전북교사노조 제공

전북교사노동조합(위원장 정재석)이 교권보호의 중요성을 시민들에게 알리기 위한 ‘교권RUN’ 행사를 진행했다.

교사노조는 3일 김제시민운동장 및 김제 일원에서 열린 제24회 김제새만금지평선 전국 마라톤대회에 ‘교권RUN’이라는 이름으로 참가했다.

이날 교사노조는 약 100여 명의 조합원과 그 가족, 지인들과 함께 5km 코스에 참여했다. 참가자들은 ‘교사가 안전해야 교실이 바로섭니다’, ‘수업은 우리가, 존중은 모두가’, ‘아이들을 위해 교실을 지켜주세요!’, ‘교권ON, 침해OFF’ 등 교권 강화를 촉구하는 문구를 등에 부착하고 함께 달렸다.

단순한 스포츠 행사 참여를 넘어 시민들과 소통하며 교권 보호의 필요성을 자연스럽게 알리는 시간으로 진행됐다는 게 교사노조의 설명이다.

행사에 참여한 한 조합원은 “평소에는 조합원들과 직접 만날 기회가 많지 않았는데 같은 조끼를 입고 함께 달리며 소속감을 느꼈다”며 “달리면서 교권 보호에 대한 우리 목소리를 시민들에게 전할 수 있어 의미 있었다”고 밝혔다.

정재석 전북교사노조 위원장은 “앞으로도 조합원들이 함께 호흡하고 연대할 수 있는 자리를 지속적으로 만들겠다”며 “현장의 목소리를 중심에 두고, 함께 더욱 성장하는 교사노조를 만들겠다”고 밝혔다.

한편 전북교사노조는 교사의 실질적인 권익 보호를 위해 △교사 처우 개선 및 교권 신장을 위한 제도·정책 개정 노력 △악성 민원으로부터 교사를 보호하기 위한 법률 자문 및 변호사비 지원 △아동학대 피소 시 위로금 지급 △교권보호위원회 및 경찰서 출석 동행 지원 등의 활동을 지속적으로 펼치고 있다.

