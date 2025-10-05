전북교육청, 내년 공립 중등교사 326명 선발

전북에서 공립 중등교사 326명을 선발한다.

전북특별자치도교육청은 5일 도교육청 누리집을 통해 ‘2026학년도 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획’을 공고했다고 밝혔다.

내년 공립학교 선발인원은 △중등학교교사 282명(장애 27명 포함) △보건교사 11명(장애 1명 포함) △영양교사 10명(장애 1명 포함) △사서교사 3명 △전문상담교사 9명(장애 1명 포함) △특수증등교사 11명(장애 1명 포함) 총 326명(장애 31명 포함)이다.

지난해와 비교해 중등학교교사는 2명 증가했지만, 보건교사 21명, 영양교사 4명, 사서교사 3명, 전문상담교사 12명, 특수중등교사 8명이 줄어 총 46명 감소했다.

사립학교는 전년도보다 1개 법인, 15명이 증가한 50개 법인, 222명을 제1차 시험에 한해 도교육청에 위탁해 선발한다.

원서접수는 오는 13일 오전 9시부터 17일 오후 6시까지 5일간‘온라인 교직원 채용시스템’을 통해서만 진행된다.

제1차 시험은 오는 11월 22일(토) 실시하며, 합격자는 12월 26일(금) 오전 10시 발표 예정이다.

이어 제2차 실기평가는 2026년 1월 14일(수), 수업실연은 1월 20일(화), 심층면접은 1월 21일(수) 실시하며, 최종 합격자는 2026년 2월 5일(목) 발표할 계획이다.

기타 자세한 사항은 도교육청 누리집(알림마당-고시/공고) 공고문을 확인하면 된다.

김낙훈 교원인사과장은 “올해 임용시험이 공정하고 투명하게 치러질 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”며 “응시자들은 공고문을 반드시 확인해 접수 절차와 시험 일정, 유의사항을 숙지하고 시험에 응시해달라”고 말했다.

