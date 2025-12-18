이남호 전 전북대 총장, 내년 교육감 선거 출마 공식 선언

출마 기자회견 “검증된 리더십으로 대전환 파고 넘겠다”

이남호 전 총장은 18일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 내년 6월 치러질 전북교육감 선거 출마를 공식 선언했다.

“검증된 리더십으로 대전환 파고를 넘겠습니다.”

이남호 전 전북대 총장이 내년 6월 치러질 전북교육감 선거 출마를 공식 선언했다.

이남호 전 총장은 18일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “저 이남호는 전북대를 명문대학의 반열에 올려놓은 경험이 있다”며 “가장 한국적인 캠퍼스로 바꿨으며, 모두가 불가능할 것이라던 약학대학 유치 기반도 만들었다”고 밝혔다.

이어 “전북연구원장 재직 때 2036 하계올림픽 유치 후보도시 경쟁에서 전주를 승리의 도시로 이끌었다”며 “무모한 싸움이라 했지만, 다윗 전주가 골리앗 서울을 압도적으로 이긴 쾌거로, 큰일을 해본 사람이 큰일을 하듯 저의 열정과 경험으로 전북교육감 선거에 출마하고자 한다”고 선언했다.

이 전 총장은 “교부금을 배분하는 교육재정의 한계를 넘어, 전북교육이 스스로 안정적인 재원을 만들어가는 구조로 전북교육 예산 연간 5조 원 시대를 열어가겠다”며 “특히 AI 기반 6대 혁신 체계로 전북교육 대전환의 시대를 열겠다”고 했다.

또한 “고교학점제-대입-진로 체계를 하나의 ‘흐름’으로 지원하고, 학교와 대학을 연결해 지역과 하나되는 교육 4주체 시대를 열겠다”면서 “AI 시대 변화의 파고 속에서 저 이남호가 오늘 힘차게 출항한다”고 말했다.

이 전 총장은 이날 타 후보와의 단일화 및 연대 가능성에 대해서는 “비전과 철학이 동떨어지지 않는다면 언제든지 열려 있다”고 답했다.

그는 “학교는 고립된 섬이 아니라 지역과 함께 성장하는 플랫폼이어야 한다”며 “그린스마트수클, 학교시설 복합화, 폐교 자산 활용 정책을 전북의 미래 전략으로 확장하겠다”고 밝혔다.

한편 이남호 전 총장은 남원 출생으로, 전주고와 서울대를 졸업한 뒤 전북대 총장과 거점국립대 총장협의회 회장, 전북창조경제혁신센터 이사장, 전북연구원 원장 등을 역임했다.

이강모 기자

