전북교육청, 지역업체 제품 구매율 ‘전국 최고’

전북특별자치도교육청의 지역업체 제품 구매율이 전국 17개 시도교육청 가운데 가장 높은 것으로 나타났다.

16일 전북교육청에 따르면 올해 1~3분기 학교장터(S2B) 조달 금액이 지난해 같은 기간 456억 원보다 89억 원 증가한 545억 원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 19.6% 증가한 금액으로, 전국 17개 시․도교육청 가운데 가장 높은 증가율이다.

학교장터는 교육기관이 학교 교육 기자재 등을 구매하거나 입찰하기 위한 목적으로 이용하는 시스템으로, 주로 지역업체 제품이 거래되고 있다.

전북교육청은 지역경제 활성화를 목표로 본청과 지역 교육지원청, 학교 등에 학교장터 이용을 독려해 이번에 학교장터 조달 금액 최고 증가율이라는 성과를 거뒀다.

전북교육청은 도내 교육물품 제조업체들이 참여하는 전북교육물품전시회를 단독으로 개최하는 것은 물론이고 도내 중증장애인생산품 우선구매를 추진하는 등 지역경제 활성화를 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

최선자 재무과장은 “2025년 한 해 동안‘지역사회와의 상생·협력’에 중요한 가치를 목표로 다양한 사업을 추진했다”며 “전북교육 신뢰도 향상과 지역경제 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지