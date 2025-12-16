전북교육청, 광역늘봄협의체 협의회 개최…돌봄·교육 모색

전북교육청은 16일 ‘전북 광역늘봄협의체 협의회’를 개최하고, 올해 늘봄학교 운영 현황 및 2026년 온동네 돌봄·교육 지원 방향 등을 논의했다고 밝혔다. /전북교육청 제공

전북특별자치도교육청이 지역과 함께하는 전북형 늘봄학교 정책 추진을 위한 협력을 한층 강화한다.

전북교육청은 16일 ‘전북 광역늘봄협의체 협의회’를 개최하고, 올해 늘봄학교 운영 현황 및 2026년 온동네 돌봄·교육 지원 방향 등을 논의했다고 밝혔다.

광역늘봄협의체는 전북교육청과 전북특별자치도청 업무담당자, 도내 초등학교 및 대학 관계자, 학부모 등이 참여해 통합적인 돌봄·교육 지원 방안을 모색하는 협의체이다.

이날 회의에서는 기관 간 협업 체계를 강화하고, 학교밖 돌봄·교육기관 운영 내실화 및 방학 중 돌봄 공백 최소화 방안 등을 논의했다.

특히 내년에는 학교단위 협의체를 운영해 학교밖 돌봄·교육 위탁 등 학교와 지역기관과의 협력을 통해 온동네 돌봄·교육 체계 구축을 적극 지원할 계획이다.

이와 함께 전북교육청은 촘촘한 지역 기반 협력 체계 구축을 위해 14개 교육지원청과 시군이 참여하는 기초협의체도 운영하고 있다.

각 협의체에서는 지역 현안을 공유하며 기관 간 실질적인 협력 시스템을 구축하여 늘봄학교의 안정적인 운영 방안을 마련하고 있다.

광역늘봄협의체의 공동위원장인 오선화 미래교육과장은 “학생과 학부모가 필요할 때 안정적으로 돌봄을 이용할 수 있도록 교육청·지자체·지역기관이 함께 협력하는 것이 중요하다”며 “광역늘봄협의체를 중심으로 전북형 늘봄학교 모델을 지속적으로 발굴하고 확산하겠다”고 말했다.

