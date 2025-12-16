유성동 좋은교육시민연대 대표, 전북교육감 출마선언

“인성・시민성교육 강화로 전인교육 이뤄낼터 ”

유성동 대표는 16일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 책임교육과 미래교육, 전인교육, 그리고 교육 격차 해소를 강조하며 교육감 출마를 선포했다./전북일보

유성동 좋은교육시민연대 대표는 16일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전북교육감 출마를 공식 선언했다.

유 대표는 이날 “저는 전북교육의 위기가 아닌 전북교육의 기회를 말하고 싶다”며 “전북교육 구성원들의 잠재력과 역량을 최대치로 끌어낼 리더십이 필요하다”고 말했다.

이어 경영·교육·교육행정 공부와 현장에서 14년 초등학교 교사 경험까지 두루 거친 본인이 교육조직을 효율적으로 이끌 적임자임을 강조했다.

유 대표는 “교육감과 교육청의 역할은 정상적인 학교풍경의 일상화를 유지하는 것”이라며 “성공적인 수업을 돕고, 교육가족들의 애로사항을 청취하고 해결하며, 그들이 꿈을 찾아 이뤄가도록 다양한 경로를 만들어 주는 것”이라고 설명했다.

핵심 공약으로는 △공공교육・공공돌봄 시스템 구축을 통한 사교육비 절감 △AI 기술 기반의 행정・평가・공간 혁신 △인문・예술・환경 소양 함양을 통한 인성교육 강화 △민간 전문가와 현장 교사가 참여한 종합전형 점검단 구성 △마이스터고 확대 등 특성화고 역량 강화 △기초학력지도를 위한 학습코칭단 운영 등을 제시했다.

유 대표는 “교사 되길 잘했다, 교육청에서 일하는 게 보람차다, 전북에서 아이 공부시키는 게 자랑스럽다는 말이 나오게끔 하겠다"며 “아이 한명 한명이 존중받는 교육, 꿈을 이뤄가는 교육, 배움이 즐거운 교육을 펼치겠다”고 말했다.

그는 또 “학생들의 속마음을 이해하는 따뜻한 리더십, 교직원을 존경하는 겸손한 리더십, 지역의 협력을 이끄는 소통의 리더십을 발휘해 전북교육의 재도약을 이루어 전북교육의 자존심을 되찾겠다”고 덧붙였다.

한편 유성동 대표는 동암고, 성균관대학교 출신으로 대기업을 다니다 퇴사한 후 다시 수능 시험을 거쳐 교사가 됐으며, 현재는 교직에서 떠나 교육단체 대표를 맡고 있다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지