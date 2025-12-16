이전기사
전북일보로고

천호성 “학교 비정규직 방학중 무임금 구조 개선해야”
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-12-16 18:41 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 교육 chevron_right 교육일반

천호성 “학교 비정규직 방학중 무임금 구조 개선해야”

이강모 웹승인 2025-12-16 17:01 수정 2025-12-16 17:02

전주교대 천호성 교수

전북교육감 출마를 선언한 전주교대 천호성 교수는 16일 “학교는 배움의 공간인 만큼, 그 안에서 이루어지는 노동도 존중받아야 한다”며 “방학 중 무임금이라는 구조적 모순을 해소하고, 학교비정규직의 처우를 개선하는 일은 단순한 임금 조정이 아니라 교육의 품격을 바로 세우는 일”이라고 주장했다.

천 교수에 따르면 학교현장 종사자 가운데 약 3분의 1이 교육공무직을 포함한 학교비정규직이다. 이들은 급식·돌봄·방과후·특수교육·행정지원 등 학교현장의 ‘돌봄·생활교육’을 떠받치는 핵심 인력임에도 상당수는 방학만 되면 임금이 급감하거나 사실상 무임금 상태에 놓인다.

방학 중 무임금 문제는 단순한 급여 조정이나 예산 항목의 문제가 아니라, 공교육 체계가 노동을 어떻게 대하고 있으며, 돌봄과 급식, 특수교육과 행정지원이 어떤 가치로 운영되고 있는가를 드러내는 구조적 지표라는 게 천 교수의 설명이다.

천 교수는 “방학은 충전의 시간이 아니라 소득이 3분의 1 이하로 떨어지는 생계 절벽이 되고 있다”고 지적하며 이 문제를 해결하기 위해서는 먼저, “방학 중 업무를 ‘노동 공백’이 아닌 ‘업무 특성의 변화’로 바라보는 관점 전환이 필요하다”고 밝혔다. 

이어 “이를 개선하기 위한 방안으로 단기적으로는 방학 중 교육·연수·정비업무를 유급화하거나 일정 비율의 소득 보전 제도를 마련해 ‘소득절벽’을 완화하는 장치가 필요하다”며 “중장기적으로는 급식·돌봄·특수교육 지원 등 상시 수요가 있는 영역부터 단계적으로 상시직 전환 로드맵을 수립하고, 임금체계, 수당체계, 근무표준을 통합하는 제도의 재구조화가 요구된다”고 강조했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#천호성 방학중 무임금
이강모 kangmo518@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr