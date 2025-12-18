전북대-국방벤처 35개 기업 ‘맞손’…방산 혁신 전진기지로

전북대학교(총장 양오봉)는 18일 전북지역 전북국방벤처센터 협약기업 35곳과 손잡고 지역 방위산업 경쟁력 강화와 거점국립대 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. /전북대 제공

전북대학교는 18일 전북지역 전북국방벤처센터 협약기업 35곳과 손잡고 지역 방위산업 경쟁력 강화와 거점국립대 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 전북대가 추진 중인 국방·방산 특성화 연구대학 전환과 AI 기반 교육혁신, 미래 핵심기술 역량 강화를 본격화하기 위한 것으로, 지역 방위산업 생태계 고도화의 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

협약에 따라 전북대와 35개 협약기업은 국방 및 방위산업 분야 공동연구와 기술개발, 산학협력 플랫폼 구축에 적극 협력하기로 뜻을 모았다.

특히 기업 수요에 기반한 AI 융합 교육·훈련 프로그램을 공동으로 개발·운영하고, 국방·방산 분야 미래 핵심기술에 대한 공동 연구개발과 융합형 R&D 기획을 함께 추진해 지역 혁신 역량을 높여 나갈 계획이다.

또한 시험·분석 장비와 연구시설의 공동 활용을 확대해 지역 기업들이 보다 효율적으로 연구개발을 수행할 수 있는 기반을 마련하고, 국방 분야 전문 인재 양성을 위한 취·창업 연계 생태계 조성에도 협력하기로 했다.

양오봉 총장은 “이번 협약은 전북대학교가 지역 산업과 함께 성장하며 국가 전략산업의 미래를 견인하는 거점국립대로 도약하는 중요한 출발점”이라며 “대학의 연구·교육 역량을 지역 기업과 공유하고, 국방·방산 분야 혁신 생태계를 함께 구축해 전북의 미래 경쟁력을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이강모 기자

