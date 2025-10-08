새마을운동 장수군지회, 추석맞이 송편·밑반찬 나눔 행사 가져

새마을 가족 정성 담은 송편과 반찬 150세대 전달

새마을운동 장수군지회(회장 장동엽)가 2일 추석을 앞두고 지역의 어려운 이웃을 위한 ‘추석맞이 송편 및 밑반찬 나눔 행사’를 개최했다.

최훈식 군수와 새마을 가족 정성 담긴 송편과 반찬 150세대 전달 /사진제공=새마을장수지회

이번 행사는 민족 최대의 명절인 추석을 맞아 독거노인 등 취약계층에 따뜻한 정을 전하고 더불어 사는 공동체의 가치를 실천하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 새마을지도자 장수군협의회(회장 정종근), 장수군새마을부녀회(회장 이맹순), 새마을문고 장수군지부(회장 하정화) 등 새마을 가족 30여 명이 참여해 정성껏 송편을 빚고 다양한 밑반찬을 직접 만들어 생활이 어려운 이웃 150세대에 전달했다.

봉사자들은 각 가정을 직접 찾아 안부를 묻고 명절의 온정을 나누며 따뜻한 시간을 보냈다.

현장을 방문한 최훈식 장수군수는 “어려운 이웃과 함께하는 나눔 행사는 단순한 봉사를 넘어 상생과 협력의 문화를 확산시키는 뜻깊은 활동”이라며 “군에서도 행복한 장수 공동체를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

장동엽 회장은 “회원들이 정성을 다해 준비한 송편과 반찬이 이웃들에게 작은 위로가 되길 바란다”며 “앞으로도 지속적인 나눔과 봉사로 따뜻한 지역사회를 만들어가겠다”고 밝혔다.

