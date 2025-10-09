K-water용담댐지사, 추석 앞두고 진안지역 아동들에게 의류 지원

사진제공=K-water용담댐지사

K-water용담댐지사(지사장 강희완)는 추석을 사흘 앞둔 지난 2일 진안꿈동산지역아동센터를 찾아 아동들이 필요로 하는 의류 등 후원 물품을 전달했다.

전달된 물품은 ‘물사랑나눔펀드’를 재원으로 마련했다. 이 펀드는 용담댐지사 직원들이 지역사회에 나눔을 실천하기 위해 급여의 일정 금액을 한곳에 모아 조성, 운영된다.

용담댐지사는 이 펀드를 통해 지역사회와 한층 깊은 상생활동을 펼쳐오고 있다. 추석 명절이나 혹한기에는 지역 내 취약계층에 난방유와 쌀 등을 전달하고, 산불 등 각종 재해 발생 시에는 생수(병물) 등을 지원한다. 평소엔 환경정화 활동을 전개하기도 한다.

강희완 지사장은 “추석 물품 전달이 우리 지역을 이끌어갈 미래 인재들에게 따뜻함으로 다가가길 바란다”며 “앞으로도 지역사회에 온기를 전하는 나눔 활동을 계속 이어 가겠다”고 밝혔다.

