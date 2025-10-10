전북 대표 축제서 ‘전통예술지역브랜드 상설공연’ 열린다

전북문화관광재단, 임실·순창·고창 축제서 전통예술지역브랜드 공연 선보여

조선셰프 한상궁 공연 모습/사진=전북문화관광재단 제공

2025 전통예술 지역브랜드 상설공연이 전북 대표 축제 무대에 오른다.

전북특별자치도문화관광재단(대표이사 이경윤)은 전북관광 활성화 사업의 일환으로 '전통예술 지역브랜드 공연'을 지역 축제 현장에서 선보인다고 10일 밝혔다.

이번 공연은 전북의 전통예술을 기반으로 한 지역특화 콘텐츠를 축제 현장에서 선보여 관광객들에게 볼거리를 제공하겠다는 취지로 마련됐다.

일정은 11일 오후 6시 30분 임실N치즈축제에서 임실필봉농악보존회의 전통연희극 ‘춤추는 양상쇠’가 무대에 오른다. 유네스코 인류무형문화유산인 농악을 바탕으로 임실필봉마을의 공동체 정신과 삶을 담아낸 작품으로 ‘양상쇠’의 생애를 중심으로 장단과 서사를 풀어낸다.

이어 19일 오후 2시 순창장류축제와 31일 오전 11시 고창모양성제에서는 전주 런파이브의 댄스뮤지컬 ‘조선셰프 한상궁’이 공연된다.

전주 남문장을 배경으로 전주비빔밥의 탄생비화와 여정을 흥미롭게 풀어낸 창작뮤지컬이다. 지역 음식문화와 창작예술을 결합해 볼거리가 풍성하다. 특히 전주 런파이브의 ‘조선셰프 한상궁’과 한국예총 김제지회 ‘갯들아리랑’은 지난달 27일 서울 대학로 웰컴 대학로 페스티벌 프린지에 참가했다. 이날 공연을 보기 위해 약 1200여명의 관객이 몰리며 큰 호응을 얻은 바 있다.

재단은 문화체육관광부 국비 공모사업에 선정돼 오는 11월 15일과 16일 제주 김정문화회관에서 임실필봉농악보존회의 ‘춤추는 양상쇠’를 선보일 예정이다. 이를 통해 전북과 제주 간 문화예술 교류를 확대하고, 전북 대표 상설공연의 저변을 넓혀 나간다는 계획이다.

자세한 내용은 예술회관운영팀( 063-230-7490 )으로 문의하면 된다.

