임정엽 전주시장 출마 예정자, 민주당 복당 가능할까

민주당 '3회 이상 탈당자 공천 배제' 방침에 임정엽 전 완주군수 행보 주목

감산점 적용 시 경선 참여 가능…완전 배제 땐 정치 인생 갈림길

임 전 군수측"무소속·조국혁신당 출마 없다…오직 민주당 복당만"

위에서 시계방향으로 국주영은 전북자치도의원, 성치두 전 더불어민주당 전북도당 청년소통협력위원장, 우범기 전주시장, 임정엽 전 완주군수, 조지훈 전 전북경제통상진흥원장.

내년 6.3 지방선거에서 전주시장 출마를 준비 중인 임정엽 전 완주군수의 운명이 더불어민주당의 탈당자 처리 방침에 달려 있어 주목된다.

민주당은 지방선거를 앞두고 3회 이상 탈당 전력자에 대한 공천 기준을 마련 중이다. 현재 검토 중인 방안은 '예외 없는 부적격자'로 분류해 완전 배제하는 것이고 '참작 가능한 부적격자'로 분류해 경선 참여는 허용하되 감산점을 부과하는 방식이다.

13일 전북일보 취재를 종합하면 임정엽 전 군수는 과거 최소 3회 민주당을 탈당했다. 2007년 대통합민주신당 정동영 후보 지지를 위해 첫 탈당했고, 2014년 전주시장 공천 불발로 새정치민주연합을 떠났다. 2023년에는 전주시 을 재보궐선거 무소속 출마를 위해 민주당을 탈당했다.

이에따라 민주당이 3회 이상 탈당자를 어떻게 처리하느냐가 가장 큰 관건이 될 전망이다.

민주당이 감산점 방식을 적용한다면, 임 전 군수는 복당 후 전주시장 경선에 참여할 수 있다. 민주당 당헌에 따르면 최근 8년 이내 탈당자에게는 득표수의 25%를 감산하도록 규정돼 있다. 3회 탈당의 경우 더 높은 감산율이 적용될 가능성도 있다.

반대로 민주당이 완전 배제 방침을 정한다면, 임 전 군수는 무소속 출마나 조국혁신당 입당을 고려해야 한다.

임 전 군수의 복당 여부는 전주시장 선거 구도를 좌우할 핵심 변수다. 현재 후보군으로는 현역 우범기 시장, 국주영은 전북자치도의원, 조지훈 전 전북경제통상진흥원장, 성치두 전 더불어민주당 전북도당 청년소통협력위원장 등이 거론된다.

임 전 군수가 민주당 경선에 참여한다면 5∼6파전의 치열한 구도가, 무소속이나 조국혁신당으로 출마한다면 야권 분열 양상이 예상된다.

임 전 군수측은 복당에 대한 희망의 끈을 놓지 않고 있다.

임정엽 전 군수측 관계자는 "탈당 전력 3회 이상은 맞다"고 인정하면서도 "하지만 복당을 위한 정치적 사회적 환경이 전혀 조성되지 않았다"고 토로했다. 그러면서 "무소속으로는 무조건 출마하지 않을 계획"이라며 "조국혁신당도 전혀 아니다"라고 단언했다. 그 이유로 "임 군수가 다른 정치인처럼 민주당에 뿌리가 없으면 그렇게 생각할 수 있지만, 동교동계 가신이라는 자부심이 있다"며 "가능성 없는 조국혁신당으로 가서 출마할 일은 절대 없다"고 강조했다.

특히 이 관계자는 "희망적인 메시지가 들린다. 복당이 가능하다는 이야기도 들었다"며 "의미 있는 곳에서 들었다"고 귀띔했다.

한편 민주당은 이번 달 말까지 후보 자격에 대한 심사 규정을 정비하고 공천 룰 등에 대한 본격적인 논의에 들어간다는 계획이다.

이어 12월 중순께 선출직 평가위원회를 열어 국회의원과 광역단체장 등에 대한 평가를 시작한다. 내년 1월에는 중앙당 예비 후보자 자격심사위원회를 설치하고, 선거를 100일 앞둔 2월 말에는 중앙당·시도당 공천관리위원회와 선거관리위원회를 각각 설치해 경선을 치른다.

