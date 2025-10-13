“내 고향 진안, 정말 사랑해요”…재전개인택시진안향우회, 고향사랑기부금 400만원

재전개인택시진안군향우회는 지난 12일 제63회 진안군민의 날 기념식에서 고향사랑기부금 400만원을 진안군청에 전달했다. 이날 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 국승호 기자

재전개인택시진안군향우회(회장 최중상, 이하 향우회)가 지난 12일 제63회 진안군민의 날 기념식에서 향우회원들의 뜻을 모은 고향사랑기부금 400만원을 진안군청에 전달했다.

향우회는 이날 기부로 지난 2023년부터 3년 연속 고향사랑기부제 동참을 이어갔다. 또 향우회는 지난해에 이어 올해도 기부금액의 30%인 120만원 상당의 답례품을 “어려운 이웃을 돕는 데 써달라”며 재기부해 눈길을 끌었다. 총 520만원 상당의 기부를 한 셈.

최중상 회장은 기부금 전달식에서 “향우회원 모두가 고향 진안을 사랑하는 마음이 남다르다”며 “작은 정성이지만 군정 발전과 어려운 이웃에 작은 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지