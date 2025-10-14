세계로 나가는 온빛오케스트라⋯초·중학생 70명 똘똘

오는 29일부터 31일까지 3일간 뉴질랜드서 연주 여행

클래식부터 가요, 애니메이션 OST 등 다양한 장르 준비

전주온빛초·중, 전주만성초·중 재학생 70여 명으로 구성된 온빛오케스트라가 한 무대에서 연주를 하고 있다. 온빛오케스트라 제공

창단 11년 차를 맞이한 '전북 대표 학생 오케스트라'인 온빛오케스트라가 뉴질랜드로 떠난다. 2017년 이탈리아 6개 도시 순회 공연에 이어 8년 만의 해외 공연이다.

음악 교사 최경락이 지도하는 온빛오케스트라는 전주온빛초·중, 전주만성초·중 등 혁신도시와 만성지구 내 초·중학교 재학생 70여 명으로 구성돼 있다.

단원 전원이 함께하는 연주 여행은 오는 29일부터 31일까지 사흘간 진행된다.

첫날인 29일은 타카푸나중학교와의 교류 수업과 온빛오케스트라의 단독 공연을 연다. 30일은 세인트 메튜 성당에서 뉴질랜드 한인합창단, 조이풀 청소년오케스트라, 청음국악단 등이 합동으로 한국전쟁 참전용사 헌정 공연을 갖는다. 31일은 다시 타카푸나중학교에서 청음국악단과 함께하는 한국 음악 중심의 무대를 선보일 예정이다.

바흐의 두 대의 바이올린을 위한 협주곡 등 클래식부터 아름다운 나라 등 한국의 미를 드러내는 곡, 글로벌 문화를 이끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스> 삽입곡, 포카레카레아나(연가), 뉴질랜드 아리랑까지 다양한 장르의 연주를 준비하고 있다.

2년째 악장을 맡고 있는 박서영(온빛중 3학년·바이올린)은 "해외에 가게 돼 많이 떨리지만, 단원들과 함께 연주할 수 있어 기대된다. 뉴질랜드 친구들과 교민들 앞에서 우리의 음악을 들려 줄 수 있다고 생각하니 자랑스럽다. 꼭 멋진 무대를 만들고 싶다"고 소감을 밝혔다.

온빛오케스트라는 다시 한국으로 돌아오는 대로 오는 12월 26일 한국소리문화의전당 연지홀에서 열리는 제10회 정기 연주회 연습에 매진할 계획이다.

지난달 26일 Zane Wilson 오클랜드 타카푸나 중학교 교장(오른쪽)이 전주온빛중학교를 방문해 황상규 교장과 온빛오케스트라 뉴질랜드 공연에 대해 이야기를 나눴다. 온빛오케스트라 제공

황상규 온빛중학교 교장(온빛오케스트라 단장)은 "뉴질랜드 해외교류공연은 단순한 연주 활동을 넘어 우리 아이들이 음악을 통해 서로 다른 문화를 이해하고 존중하는 소중한 기회가 될 것이다"면서 "이 경험이 아이들의 마음에 오래도록 남아 앞으로도 학생들이 예술과 함께 성장하고, 세계 속에서 당당하게 자신을 표현할 수 있도록 다양한 교육 활동을 이어가겠다"고 말했다.

