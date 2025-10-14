국립대병원 5년간 1400건 감염사고 발생…전북대병원은 24건

더불어민주당 문정복 국회의원

국립대병원 내부에서 발생한 감염사고가 매년 200건 이상 이어지고 있는 것으로 나타났다.

14일 국회 교육위원회 소속 문정복 의원(더불어민주당)에 따르면 2020년부터 올해 8월까지 국립대병원에서 발생한 원내 감염사고는 총 1400건으로 집계됐다.

연도별로는 2020년 199건, 2021년 253건, 2022년 294건, 2023년 303건, 2024년 241건 발생했고, 2025년 8월 기준으로는 110건이 발생한 것으로 확인됐다.

병원별 발생 건수는 서울대병원이 210건으로 가장 많았으며, 이어 경상대병원 204건, 충남대병원 192건, 부산대병원 179건, 충북대병원 171건 등으로 나타났다.

전북대학교병원은 같은 기간동안 혈류감염 22건, 요로감염 2건 등 모두 24건으로 조사됐다.

문정복 의원은 “감염사고는 환자의 추가 피해를 초래할 뿐 아니라 병원 신뢰도에도 영향을 미친다”며, “국립대병원에 필요한 감염관리 인력과 장비가 안정적으로 확보될 수 있도록 정부의 지원이 필요하다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지