전북여성가족재단 원장 후보자 공개모집

17일부터 27일 오후 2시까지 접수

전북특별자치도 출연기관인 전북여성가족재단(이하 재단)에서는 전북 양성평등 실현 및 여성의 능력향상과 복지증진에 기여할 전문성과 역량을 보유한 원장을 공개모집한다고 15일 밝혔다.

이번에 선임되는 원장은 재단을 대표해 업무와 사업을 총괄하며 임기는 2년(2026년 1월부터 2027년 12월까지)이다.

경영실적에 따라 한 차례 연임이 가능한데, 현 원장이 연임을 했기에 모집 사유가 발생했다. 중임은 불가하다.

응모 자격은 여성학·가족학·행정학·경영학·사회학·사회복지학 등 관련 분야 박사 학위 소지자로서 대학 부교수 이상 3년 이상 근무자, 연구기관 선임연구원으로 3년 이상 근무한 경력자, 공공기관 및 지방 출자·출연기관, 여성·가족 관련 법인·단체의 임원 경력자, 국가 또는 지방자치단체의 3급(또는 상당) 이상 공무원으로 2년 이상 재직한 사람 등이다.

응시원서 등 제출서류 양식은 재단 홈페이지(www.jbwf.or.kr) 및 전북자치도 홈페이지(www.jeonbuk.go.kr)에서 내려받을 수 있다.

접수 기간은 17일부터 27일 오후 2시까지 방문 또는 이메일(jbwc@daum.net)로 접수할 수 있으며 방문접수는 평일 근무시간(오전 9시부터 오후 6시) 내에 가능하다.

재단은 29일 서류심사를 거쳐 면접 대상자를 발표하고 11월 3일 면접심사를 실시해 고득점자 순으로 2배수 후보자를 재단 이사회에 추천할 예정이다.

이후 인·적성검사와 평판조회를 거쳐 전북도의회 인사청문회 후 12월 중 최종 임용된다.

전북도 관계자는 “여성․가족정책 허브로 성평등 사회실현 및 지역 여성정책 추진을 위한 전문가를 찾고 있다”며 “역량 있는 분들의 많은 지원을 바란다”고 말했다.

기타 자세한 사항은 전북여성가족재단 기획행정부(063-254-3816)로 문의하면 된다.

